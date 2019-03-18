萬元有找的6個包包品牌　親愛的女孩送自己一份「幸運禮物」吧

由學生進入職場，女孩們總喜歡在一些特殊的「紀念日」中，買些好東西來犒賞自己。就如女人的衣櫃永遠少一件衣服、化妝包永遠少一條唇膏一樣，我們永遠也少一個包包來搭配眾多各式各樣的衣物。

只是，許多名牌包款對一般的上班族來說，價格也是稍微偏高了一些。因此，編輯特別整理了這篇，推薦給大家 6 個 CP 值頗高的包包品牌，多為萬元以下的包款，也許可以趁著出國、周年慶的時候，送自己一個禮物吧！

Coccinelle

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相信台灣女孩對這個品牌比較陌生，加上櫃位不多的關係，大家比較難有機會認識。Coccinelle 誕生於時尚之都義大利，在做工上強調精細、設計感，皮革的質感也很好，每一個包款都像在等著合適的主人將它帶回家，展現了絕對且充滿知性美的女性魅力。

而 Coccinelle 在義大利文的意思裡為「瓢蟲」，代表著可以得到幸運的物品，這般巧思，更是正中女性的下懷！

＃價格參考：6,000元～18,000元

Kate Spade

可以可愛、可以華麗、可以簡約、可以浮誇，變化多端的 Kate Spade 來自紐約，品牌設計師Kate Spade 在 2018 年與世長辭後，被譽為：「鼓勵女性去追尋在手袋背後的那個閃閃發光的人。」強調一個包包對一個女人的重要性，展現自我、跳出自我風格，全都靠這個包！

價格參考：5,000元～20,000元

Marc Jacobs

這兩年從演藝圈流行到路上人手一款的 Marc Jacobs「Snapshot」系列被稱為「相機包」，大大的「雙 J」Logo，大方展現Marc Jacobs 的驕傲與大方。這款包有許多的包型與顏色，甚至延伸到票卡夾、皮夾上，也都非常受歡迎。

令人意外的是，在價格方面還算能接受！建議大家可以選擇海外代購或是在購物節時購買，會非常划算喔。

＃價格參考：7,000元～20,000元

Charles & Keith

又稱為「小 CK」，是許多女孩到新加坡旅遊時必買的「伴手禮」！由於價格合理、透明化，加上有很多的包款可以選擇，在顏色的搭配與包型設計上都很好看又好搭，非常適合剛出社會的女孩們，買給自已的第一個小名牌包款呢！

＃價格參考：2,000元～5,000元

Pixy

台灣品牌 Pixy，在價格上非常地親民，無論是上班族、學生，都能夠負擔的起的金額。眾多包款中不失甜美、可愛的風格，流行又富含多種元素的設計，同時也是許多女藝人喜歡的牌子。

＃價格參考：1,000元～3,000元

Rebecca Minkoff

率性、大方、帥氣的包款設計，堪稱好萊塢女星「人手一咖」！Rebecca Minkoff 利用扣環、鉚釘、金鍊等元素，打造獨樹一幟的品牌形象風格。最受歡迎的包款「Mini Mac」，長長的線條裝飾又被稱為「鬍鬚包」，令人驚奇的是，即便款式十分新潮卻非常好搭，不管是穿著牛仔褲、洋裝，搭起來都別有一番風味呢！

＃價格參考：4,000元～9,000元

記得在知名電視劇《我可能不會愛你》中，女主角程又青曾經說過：「我要用我自己的錢，買我自己的包包，裝我自己的故事。」除了日常的搭配外，包包對一個女人的定義更是無窮，妳是否也這麼認為呢？

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