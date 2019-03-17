日本擬在聯合國「表態支持」管制國際開發殺人機器人

▲一名男子裝扮成機器人，希望國際間能夠禁止開發「殺人機器人」。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

關於開發不須經由人類意願即可自動發動攻擊的「殺人機器人（俗稱AI武器）」相關議題，許多國家基於人道立場都堅決反對。日本近日則被爆出，有意在聯合國會議上，改變先前立場，表態支持國際主動開發與管制殺人機器人。中南美等地國家曾要求國際應明文規範禁止開發，但被指正在開發的美國與俄羅斯則持有反對立場。

根據《共同社》報導，國際間對於持續開發殺人機器人的討論陷入膠著，日本政府認為，停滯不前的現況有可能會讓開發工作爭取到發展時間，持續推進相關研發，因此必須透過積極參與管制，要求各國公開開發透明度，以進行控管，並制定國際規範才是上策。事實上，日方先前認為，如果進行管制，有可能會影響並妨礙民間AI開發，因此一直不願確定立場。

日本有意於2日在瑞士日內瓦舉行的《特定常規武器公約》（CCW）會議中，由日本駐聯合國大使代表出席並發表日方對殺人機器人看法。在這份「統整日本政府想法」的文件中提到，國際不能對於殺人機器人武器的開發視若無睹。

日方也提出具體建議，例如呼籲設立共享各國開發現況的「技術研討委員會」，掌握各國間的研發情況。日方認為，為了實現殺人機器人管制，第一步必須先讓正在投入開發的美國與俄羅斯公開開發透明度。文件中也稱，未來也可以設立具有法律約束的條約，管制或是禁止殺人機器人的開發與製造。