29歲正妹「中毒」冒爛痘、腹脹如孕…脫髮還腎發炎　竟是「浴室黴菌」惹的禍

▲瑪歇爾黴菌中毒後臉冒大爛痘。（圖／翻攝自Facebook／PA Real Life）



國際中心／綜合報導

英國一名女子自從2014年搬進新家後，身體開始出現各種問題，不但臉上開始出現爛痘、全身痠痛、腹部異常脹氣，腎臟也嚴重發炎，必須住院用導尿管協助排尿，最後甚至出現嚴重盲腸炎。對於這場「怪病」她始終摸不著頭緒，醫師徹底檢查後發現，她體內的「黴菌毒素」完全超標，罪魁禍首就是家中「浴室」裡那層厚厚的黴菌。

根據《每日郵報》報導，29歲的瑪歇爾（Emma Marshall）在2014年搬進倫敦附近的一間公寓，當時她注意到房內的浴室積了一層厚厚的黴菌，但她並不以為意。但是她的健康狀況卻日益下滑，臉上開始出現爛痘，全身異常痠痛，甚至出現記憶力衰退、嚴重腹脹的「腦霧」（brain fog）症狀。瑪歇爾看了幾次醫生都找不出病因，只覺得應該是自己壓力太大所致，因此她換了新工作，搬離了這間公寓。

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▲瑪歇爾出現嚴重掉髮症狀。（圖／翻攝自Facebook／PA Real Life）



沒想到惡夢現在才要開始，隔年2月她的腎臟嚴重發炎，必須住院2星期並裝導尿管排尿，4月時她無故在街上摔倒導致手臂骨折，到了秋冬時，全身的神經都在發痛，同時也伴隨著其他如頭痛、記憶力衰退、失眠、皮疹、腹脹、掉頭髮、臉部腫脹等症狀。接踵而至的狀況，醫生查不出病因，朋友們也都認為瑪歇爾也太「戲劇化」，讓她逐漸封閉自己。

▲黴菌中毒導致她腹脹如孕婦。（圖／翻攝自Facebook／PA Real Life）

「我覺得生命正不斷被吸嗜，」瑪歇爾後期只能臥病在床，絕望的她決定孤注一擲，繼續在網路上尋找答案，結果真被她發現一個可能的病因，就是「黴菌毒素」。瑪歇爾聯繫一位私人醫生針對黴菌做檢查，沒想到她體內的「黴菌毒素指數」嚴重超標，瑪歇爾立刻想起那間充滿黴菌的浴室，「原來這4年來我的身體正在慢性中毒。」

目前瑪歇爾正在醫院接受治療，透過「粘合劑」將體內的毒物排除，然後進行幹細胞再生，至少需一年的時間才能康復，醫藥費用也相當驚人，所以她透過募資網站「GoFundMe」籌取醫療費。瑪歇爾呼籲大家不要輕忽家中的環境整潔的重要性，並希望能夠透過自身的「血淚史」讓大家了解黴菌的可怕。