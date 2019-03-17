紐西蘭勇父手拿「信用卡機」對抗槍手　目擊者：若沒他會全死

▲阿齊茲勇敢地擋下槍手。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭基督城15日發生嚴重槍擊案，兇手持槍闖入清真寺，對著正在禱告的信眾開槍掃射，最後造成50人死亡。當時現場有一名父親，不顧自身危險，拿著手邊唯一看見的「武器」信用卡機，朝著槍手丟去，並大喊，「來這邊！」他成功將槍手引出寺外，並趁槍手回車內補彈時打破車窗，讓槍手嚇得開車逃走。寺內人員表示，「若不是這位父親挺身而出，可能會死更多人。」

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▲當時阿齊茲的4個小孩都在寺內。（圖／路透）



根據ABC報導，現年48歲的阿齊茲（Abdul Aziz）當時正和4名子女在林伍德清真寺（Linwood Mosque）內做禮拜，大約在下午快兩點時，聽到外面傳來奇怪的聲音，他往窗外看去，發現有名男子身穿黑色軍用裝備，手拿一把長槍往寺內走來，他原以為警察，結果卻發現有兩個人中槍倒在地上。阿齊茲說，「我意識到這是另一回事，那個男的是殺手。」

阿齊茲立刻大聲叫禮拜堂的人快點跑，沒想到就在這時一聲槍響，一枚子彈穿過玻璃，一名信徒當場倒地身亡。現場的另一名信徒阿拉比（Alabi）回憶，「阿齊茲毫不猶豫地往槍手的方向走去，若不是他，槍手可能會走進寺內，而我們全部人都會死。」當時阿齊茲選擇跑到寺外，對著槍手大喊大叫，試圖分散他的注意力，並隨手拿起手邊唯一的武器「信用卡機」朝槍手丟去。

▲▼民眾到槍案現場獻花致意，卡片上寫著，「這裡是你的家，你應該要能安全地待在這。」（圖／路透）



槍手立刻回頭朝著阿齊茲開槍，他也立刻躲到車後，阿齊茲說，「我還能聽到兩個11歲和5歲的兒子在寺內大喊著，要我趕快回去。」這時他發現地上有把槍，便立刻撿起來作勢朝槍手開槍，槍手突然折返回車內，貌似要拿另一樣武器。阿齊茲便用力將手中的槍往車窗砸去，槍手被嚇一大跳，朝著他大罵幾句後，便開車逃逸。

阿齊茲來自阿富汗，以難民的身分在澳洲生活了25年，近幾年才搬到紐西蘭，在他眼裡，紐西蘭是個美麗又和平的國家。阿齊茲說，面對槍手他並沒有感到畏懼，任何一個人都會挺身而出，而且他相信真主，現在並不是他死的時候。