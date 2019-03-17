公司67%的股份全捐了！印度富豪慨捐6400億　成立第2所大學

▲印度富豪普萊姆基（Azim Premji）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

若是你全國第二大富豪，你會願意花多少錢在慈善事業上？印度富豪普萊姆基（Azim Premji）宣布，決定將價值75億美元的科技公司股份，全部交給旗下基金會。這筆款項也讓普萊姆基成為亞洲最大慈善家，基金會在聲明中表示，計畫利用這筆捐款，在3年內成立第2所大學，並協助150個非政府組織幫助解決毒品、暴力問題。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）統計，現年73歲的普萊姆基目前身家約為180億美元（約台幣5550億元），這次他向普萊姆基慈善基金會（Azim Premji Foundation）捐贈了210億美元（約台幣6474億元），其中包含旗下科技公司威普羅（Wipro）67%的股份，價值高達75億美元（約台幣2300億元）。這筆錢讓他躋身全球5大慈善家，與比爾蓋茲（Bill Gates）、「金融大鱷」索羅斯（George Soros）和股神巴菲特（Warren Buffett）齊名。

2009年時，比爾蓋茲和巴菲特召集了全美富豪，說服他們為慈善事業盡一份心力，並為此創立了「捐贈誓言」（The Giving Pledge）的口號，而普萊姆基則是第一位宣誓加入的印度富豪。普萊姆基的基金會專注於教育，2010年在印度班加羅爾成立阿齊姆·普萊姆基大學（Azim Premji University）。