白人槍手彈匣寫滿「仇恨穆斯林」訊息　直播屠殺50人：開始派對

▲槍手塔朗特16日身穿白色囚服現身法庭，擺出白人至上手勢。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城15日發生恐攻槍擊，造成起碼50人死亡，當時28歲澳洲籍男子塔朗特（Brenton Tarrant）拿著槍枝闖入清真寺掃射，事後警方發現他所準備的彈匣上寫滿各種反對穆斯林的象徵符號與事件，顯現出他對於穆斯林的仇恨。在長達74頁的自白書中，他表示自己將要報復這些「侵入者」。

塔朗特在事發前一天上傳74頁名為「偉大取代」（the great replacement）的自白書，他形容自己曾到訪歐洲旅遊，但他來到法國時，卻看到購物中心到處都是「侵入者」，比法國人還要多，讓他心生憤怒。

自述為普通白人的塔朗特認為，他願意與不同種族的人相處，但如果原本的家園遭到侵犯，他必須保障白人的生存空間，能做的只有反擊。他所使用的槍枝與彈匣寫滿了白色的文字，其中包括義大利白人特拉伊尼（Luca Traini）的名字，特拉伊尼曾在去年2月對非裔開槍。

塔朗特的彈匣與槍枝滿滿都是文字，上面可見許多極端分子的姓名，其中還有「歡迎難民來到地獄」。他15日甚至在臉書直播掃射過程，開車時形容這場血腥屠殺是「讓我們開始這場派對」。

據了解，塔朗特出生自低收入家庭，他沒有接受大學教育而是直接工作，並用加密貨幣賺到的錢前往法國、西班牙與葡萄牙，此外，他也多次到訪土耳其等其他國家，曾在2018年停留巴基斯坦。

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