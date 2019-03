無家少年移民美國苦讀「17所大學都要他」　最感謝單親媽媽

▲奇迪克在書海中找到目標。(圖/翻攝自gofundme網站)



記者丁維瑀/綜合報導

美國紐澤西州17歲少年奇迪克(Dylan Chidick)將成為家中第一位能上大學的孩子,他的單親媽媽陷入經濟上的困難,經常無家可歸,平時還要照顧患有嚴重心臟病的2名雙胞胎弟弟,但他依舊克服重重困難並努力讀書,先前獲得17所大學的錄取通知。

奇迪克7歲時與家人從加勒比地區的國家千里達(Trinidad)移民到美國,然而獲得美國公民身分後,這家人走過無數次的悲痛,比他年幼的雙胞胎弟弟患有心臟病,他的母親菲利普(Khadine Phillip)經常在經濟上掙扎,一家人也體驗過無家可歸的日子。

日子雖苦,奇迪克並未就此被打敗,他反而學習母親堅毅的精神。菲利普後來尋求相關機構的幫助,讓一家人能有個居所安心生活,奇迪克也能專心讀書。

Dylan Chidick, a formerly homeless high school student, will be the first person in his family to go to college. "There...