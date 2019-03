紐西蘭50死是「狂熱穆斯林」害的　澳洲參議員遭雞蛋洗頭復仇

▲安寧話講到一半就被丟雞蛋。(圖/翻攝自推特)



國際中心/綜合報導

紐西蘭基督城的兩座清真寺15日發生恐攻槍擊,死亡人數目前增加到50人。就在家屬感到極度傷痛之際,澳洲昆士蘭州69歲參議員安寧(Fraser Anning)卻說憾事起因是紐西蘭允許「穆斯林的狂熱份子」入境,把錯誤歸咎到穆斯林身上,他日前則遭到一名17歲的少年砸蛋在頭上,兩人立刻爆發肢體衝突。

安寧本來在墨爾本東南郊區跟記者說話,後方17歲的少年則趁機靠近並用蛋砸他,他馬上回頭怒瞪,還直接用拳頭揍少年的臉2次,兩人接著陷入衝突,旁人也介入勸架,隨後警察趕到現場。

少年當時被警方逮捕,後來被釋放並等待進一步調查。網友們則發起募款,希望能幫忙支付少年的訴訟費用,還期盼他可以買更多雞蛋。此外,也有民眾發起將安寧趕出國會的聯署,已有近25萬人簽名。

Cameras caught a 17-year-old boy breaking a raw egg on Australian Sen. Fraser Anning's head after the senator sparked outrage by blaming Muslim immigration for the New Zealand mosque shootings. https://nbcnews.to/2HyKyrY