最難選擇！火燒車「先救女兒或兒子」　26歲媽：死亡擦身而過

▲ 遭遇火燒車的史密斯，經歷許多家長們最害怕的噩夢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國一名26歲的年輕媽媽史密斯（Emily Smith）被迫作出「先救女兒還是兒子」的最難抉擇！她4日帶著3歲的女兒艾米麗（Emmy-Leigh）和11周大的兒子約瑟夫（Joseph），與一名友人和對方1歲的孩子到超市購物。一行人準備離開時，史密斯發動車輛，車子卻突然起火。幸好有路人相救，一家人才逃過大難。

英國《鏡報》報導，史密斯表示，自己當下被迫選擇，要先救女兒或兒子，「我3歲的孩子正在尖叫，她知道發生了什麼事，所以我先解開她的安全帶，拋過去給路過的女子」，「嬰兒依然在睡覺，安全帶在他座椅後面纏住了，不管我多麼努力，我都無法把他拉出來。」

當時車內溫度不斷升高、煙霧瀰漫，座椅也開始溶化，最後史密斯終於解開並和約瑟夫一起逃出車外。汽車這時開始發出爆炸聲，整輛車起火。當時一名路過的男子拋了一瓶可樂救火。史密斯憶述，一行人與死亡擦身而過，只差幾秒就可能斷送性命。

報導指出，起火原因很可能是電力故障，但因車子燒毀程度太嚴重，無法得知確切原因。雖然車內的物品已全被燒毀，但超市願意退款，也有超市員工自掏腰包補償了一個玩具的錢，保險公司則表示會賠償部份金額。史密斯說，「我要感謝所有協助的人，謝謝那名讓我的孩子擺脫傷害的路人。」