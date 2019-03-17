75歲牧師攝男童裸照「連拍6年」　遭逮詭辯：這是藝術

▲法官表示，男童至今仍「承受著深深的羞恥感」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

澳洲布里斯本一名75歲的天主教牧師恩迪科特（Michael Ambrose Endicott）6年來連續拍攝一名男童的裸照，如今被法院判處猥褻罪成立，監禁18個月。男童分別在9歲和12歲時被侵犯，幾年後，男童成為青少年，牧師再度強迫他拍裸照。恩迪科特的律師說，這些照片是藝術，而不是性，然而法官否定了這個說法。



據澳洲ABC報導，恩迪科特於1975年至1981年間在布里斯本擔任老師和牧師時犯案。受害人指出，自己當年9歲，在一次校外教學中，被恩迪科特帶去隱密的草叢、拍了裸照，恩迪科特事後還說「別擔心，沒事的，你做得很棒。」1979年、12歲時，男童在學校的一處塔樓裡被性侵、強拍裸照；1981年則是在女生更衣間中遭到侵犯。

法官克萊爾（Judge Leanne Clare）表示，恩迪科特「蓄意玩弄一名在他照顧之下的孩童」，而男童至今仍「承受著深深的羞恥感」。檢查官則說，恩迪科特以自己牧師的職位利用了男童。對於「是藝術，不是性」的說法，法官指出，犯人在全裸男童旁走來走去，從正面和後面拍照，「我不理解這和藝術有什麼關係。」



受害男童憶述，當年恩迪科特「把我身後的門關起來，所以如果我想要離開，我也沒辦法。」恩迪科特的律師辯稱，男童當時沒有反抗，「他沒有哭，或是表示對正在發生的事有任何身體抵抗。」法官則說，男童與牧師處於不對等的關係，因此上述說法不成立。