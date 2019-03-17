紐西蘭恐攻罹難者增至50人！　清真寺內「又發現1死者」

▲ 警方又找到一名死者屍體，讓罹難人數增至50人。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城兩座清真寺15日發生恐攻槍擊，警方16日晚間在努爾清真寺（Al Noor Mosque）內部又找到一名死者屍體，讓罹難人數增至50人。警方表示，此次槍擊案應該為28歲澳洲籍男子塔朗特（Brenton Tarrant）孤狼犯案，而先前遭到逮捕的3男1女已被證實沒有涉案。

據CNN報導，新增的一名死者身份尚未公布，紐西蘭警察署長布許（Mike Bush）表示，警方16日晚間終於將所有罹難者都移出槍擊地點。此外，受傷人數也曾至50人，其中36人仍留院治療，2人傷勢嚴重。

布許指出，雖然可能是孤狼行動，但警方仍不排除有其他嫌疑人的可能性，「在我們絕對確定有多少人參與之前，我不會說出任何結論，但我們希望能在接下來的幾天內給出說法。」

此次恐攻震驚全球，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），這是紐西蘭史上最黑暗的一天。主嫌塔朗特犯案時，配戴攝影機、打開臉書直播血腥掃射的畫面，16日出庭時更比出「白人至上」的手勢，毫無悔意。塔朗特在新南威爾斯省格拉夫頓（Grafton）長大，曾是名健身房教練，犯下血案後被發現合法擁有5支槍枝與擁槍執照，而阿爾登因此誓言改變國家的槍枝法。

▼ 塔朗特16日出庭時比出「白人至上」的手勢。（圖／路透社）



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