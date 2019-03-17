真的胖了嗎？注意以下3點，助你量出「真實體重」

▲量體重的眉角多，以下幾點必須留意。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯/ Amber

正在為瘦身努力的女生們，每天最在意的就是體重吧！每天隨著體重數字心情起伏，為了細微的數字變化而在意，明明沒吃多少，今天卻重了些，真的是胖了嗎？原來體重要「這樣量」才對，你做對了嗎？

早晨量體重最好

據了解，量體重的最佳時間是早晨，體重高低會因為進食、水分或生理變化影響大，所以每天起床上完廁所後，將體內多餘水分清空，早餐之前量體重最準確，將數字的波動和誤差值減到最低。

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穿著輕薄測量

體重當然會隨著衣服重量干擾，所以量體重盡可能穿輕薄的衣服，如果在家就穿著內衣褲，甚至裸體量就能超準確，或是盡量穿同一套衣服測量最好。

在地板上量最準確

體重機放在堅硬平整的地面上最好，盡量不要放在地毯或是偏軟的地面上，電子體重機較容易受環境影響，而讓數值有所偏差，相較之下，傳統的體重機較不受外力影響。

整體來說，最好把體重機固定放在同一地方、盡量在同樣時間量體重，才能了解真實體重變化，如果你剛做完運動、泡澡，又或是喝了許多利尿的飲料，都可能讓體重快速減輕，所以先別開心得太早！

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