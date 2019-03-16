李晶晶捧3.5億元巨鑽喊緊張　蘇富比預覽有看頭

▲蘇富比今與明日兩天舉辦春拍預覽會。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

香港蘇富比（Sotheby’s）今、明兩日於台北華南銀行國際會議中心，舉辦春拍預覽會，展出360件總估價逾50億元的拍品。今邀名媛李晶晶示範珠寶與腕錶，她手捧估價3.5億元台幣起跳的88.22克拉橢圓形足色全美鑽石登場，從小見過不少精品的她也忍不住直呼緊張，「從沒碰戴過這麼貴重的東西｣。

▲李晶晶秀88.22克拉橢圓形巨鑽很緊張。（圖／蘇富比提供，以下同）

李晶晶換穿兩套頂級珠寶與腕錶，勾起她童年扮家家酒裝扮的回憶，也憶起26歲住紐約時，曾與老闆一起到拍賣場標藝術品，現場感受競標的刺激氣氛，「但我是純欣賞，昨天也帶女兒到預展賞畫，她很喜歡。」母女一起增進藝文氣息。

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▲顏色D的88.22克拉完美無瑕橢圓形巨鑽是春拍焦點，估價約352,000,000元起。

香港蘇富比春拍將於3月29日至4月3日於香港會議展覽中心展覽廳五舉行，今與明日的台北預展，焦點是從242克拉原石、切割成華人市場喜愛數字的88.22克拉橢圓形鑽石，是拍賣史上出現過的第二大橢圓形白鑽，難得的是顏色是最上等的D、淨度內外無瑕、具極優打磨及對稱度的Type IIa巨鑽，估價約從3.5億元台幣起標。

▲日本潮流教父NIGO專拍的KAWS的2005年壓克力畫布作品《THE KAWS ALBUM》，估價約24,000,000元起。

藝術品市場也相當蓬勃，蘇富比特別規劃日本潮流教父NIGO的專拍，呈現他收藏的超過30件藝術品，包括多件藝術家KAWS的作品；現代藝術領域則主打趙無極「甲骨文」時期的畫作，位於預覽入口的《無題》源自所羅門･R･古根漢美術館館藏，是他創作完畢60年後首度出現在拍場上，拍賣收益將撥歸藝術基金。

▲李晶晶於趙無極1958年作品《無題》前留影，畫作估價約240,000,000元起。

蘇富比去年在鐘錶市場大有斬獲，全球成交額較前一年上升57%，今年春拍端出百達翡麗（Patek Philippe）1951年製的第一代2499型號的萬年曆計時月相腕錶，珍稀之處是錶殼由Vichet製作，在市場上非常罕見，估價約從3200萬元起標。

▲百達翡麗1951年製的第一代2499型號黃金萬年曆計時月相錶，估價約32,000,000元起。