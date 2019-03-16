告別鬆垮！Sisley推出最強身體抗老　把全身肌膚當成臉來顧

▲針對老化鬆垮身體肌膚，頂級美妝Sisley提出解決方案。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2019年，Sisley再度將對於表觀遺傳學的知識，淋漓盡致的運用在身體和手部肌膚的抗老保養上，針對身體和手部所有老化跡象，提供完整的解決方案。

抗老，本來就不該只是臉上功夫，身體和手部才是洩漏年齡的關鍵，Sisley推出兩款身體保養新品，搭配讓快速吸收的絲絨溶心質地，搭上愉悅香氣，讓每次保養都是愉悅享受。

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隨著年齡增長，環境和行為因子等因素的影響，膠原蛋白和彈性蛋白流失，腹部、臀部周圍的肌膚，以及手臂都會變得不再緊實，全新推出的抗皺活膚御緻美體精華，能達到有效緊緻及抗衰老功效。抗皺活膚御緻美體精華，150ml ，9,900元。

手部肌膚和身體非常相似，但雙手肌膚卻一直暴露在外，每天承受著許多壓力。當手部所處的條件惡劣時，角質層都容易變得乾燥，隨著年齡的增長，乾燥狀況會越來越嚴重，甚至出現斑點等，一伸出雙手，立刻拉垮顏值。

針對手部肌膚的全方位抗老保養，給予雙手猶如臉部肌膚般的珍寵養護，一舉彈嫩、光滑、保濕、滋養、舒緩肌膚，同時預防蠟黃與暗沉，並全面打擊手部肌膚的老化跡象，讓妳擁有少女般的嫩滑雙手。抗皺活膚御緻潤澤護手精華，75ml ，4,300元。

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