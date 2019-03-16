日本明仁天皇「唯一金孫」小學畢業　直升御茶水女大附中

▲日本悠仁親王小學畢業。（圖／達志影像／美聯社）

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日本明仁天皇唯一親孫悠仁親王15日正式從御茶水女子大學附屬小學畢業，秋篠宮夫婦也共同出席了寶貝兒子的畢業典禮。悠仁即將在4月直升御茶水女大附屬中學，而他也是戰後第一位就讀學習院附屬小學以外的皇室子女。另一方面，5月1日德仁皇太子正式即位後，悠仁將成為秋篠宮後的第二皇位繼承人。

根據《共同社》報導，悠仁15日在父母的陪同下，手中拿著畢業證書步出御茶水女子大學附屬小學大門，面對媒體的祝賀，悠仁微笑道謝。據了解，當天的畢業典禮共有110名畢業生出席。

宮內廳透露，悠仁在五、六年級的時候作為飼養栽培委員，負責替學校的花壇澆水，並照顧兔子。六年的校園生活中，悠仁積極參加運動會、森林學校以及音樂會等各式校園活動，3月初，他也跟著學校參加三天兩夜的隔宿露營，實地探訪長野縣蓼科高原，過程中體驗了徒步雪山、製作土器以及冰壺。

悠仁2013年從御茶水女子大學附屬幼稚園畢業後，在同年4月進入小學就讀，而這也是戰後首次有皇室子女就讀於學習院大學以外的教育體系。悠仁在與父母商量後，決定直升御茶水女大附屬中學就讀。

