最晚賽事11時半結束！東奧期間電車末班車延長到深夜2時

▲東京奧委會宣布，奧運期間電車末班車時間將會延後，讓觀賽民眾能夠順利返家。（圖／PAKUTASO）



國際中心／綜合報導

2020東京奧運即將到來，日本政府與各機關無不加緊腳步投入準備，東京奧運籌組委員會15日表示，為了因應奧運期間的大量觀眾與人潮，位於都心地區的JR山手線與地鐵的末班車延長至2時多，開往郊區的JR與私鐵則會延長至1到2時左右，詳細時刻表會在2020年春季出爐。

根據《共同社》報導，東京奧委會稱，共有8處會場的賽事會舉行到晚間11時才結束，因此在那8處會場附近的車站也將延長末班車時間，都心區域路線延後1個半小時左右，通往郊區的路線則會延後30分鐘到1個半小時。末班車延長時間將從東京奧運開幕式的7月24日深夜開始到閉幕式8月9日深夜，涵蓋範圍為19家鐵路公司、60條路線以及1000多個車站。

根據目前出爐的東奧比賽時程表，光是在有明巨蛋舉辦的排球賽就有13天的賽事在晚上11時半結束、埼玉超級競技場的籃球賽與日產體育場的足球賽也有部分賽事在晚上11時才結束。

另一方面，由於田徑馬拉松賽事與競走會在清晨舉行，工作人員的交通手段也成為一大難題，因此除了末班車外，奧委會也在繼續協調提早大眾交通運輸工具的發車時間。