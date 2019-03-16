紐恐攻槍手起底！昔日陽光教練熱心助人　今把清真寺變人間煉獄

▲ 外傳塔朗特1990年1月出生，2017年搬到紐西蘭，2018年加入當地的槍枝俱樂部。圖為28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭15日爆發49死的喋血槍案，如今其中一名槍手的身分已曝光，就是從小在澳洲新威爾斯省長大的28歲塔朗特（Brenton Tarrant）。但他前同事認為，塔朗特以前是位熱情、樂於助人的健身房教練，隨後踏上為期7年的環遊世界之旅，造訪北韓、巴基斯坦等國，「在他出國的這些年…他的內心必定是產生了某種轉變。」

塔朗特15日闖入清真寺開槍掃射，同時在社交媒體直播，畫面震驚全球。對此，健身房經理格雷（Tracey Gray）感到相當驚訝，但也證實此人就是塔朗特。塔朗特是名澳洲公民，從小在新南威爾斯省格拉夫頓（Grafton）長大，根據他的說法，他是名來自普通家庭的普通白人，出生於工薪階級、低收入的家庭。

▼ 據瞭解，塔朗特的父親2010年癌逝，他的母親是一名反對暴力的老師，外傳他的雙親早已離異。

格雷指出，塔朗特是在2009年從學校畢業，接著就來到健身房上班，在各方面都是位「模範教練」，不但常常幫助他人，更在公司為社區孩童提供免費訓練的項目中展現出無比的熱情；此外，他也會進行大量訓練，儘管有些人說他訓練過度，但這是他對健康、健身充滿熱情才會有的作為。

在塔朗特來到健身房工作一段時間後，他透過加密貨幣Bitconnect賺了一些錢（編按：另有消息指出，他是繼承父親遺產），接著用這筆錢環遊世界，遊歷歐洲、東南亞及東亞等地，其中也包括北韓。

▼ 去年，他在三池淵郡紀念碑的前方和團員一同拍照。

2017年，塔朗特搬到基督城南部約360公里的但尼丁市（Dunedin）生活，並在2018年初加入該市的布魯斯步槍俱樂部（Bruce Rifle Club）。根據鄰居的說法，他是個安靜的人，但樂於分享自身的旅遊經歷。

談及塔朗特此次開槍掃射的作為，格雷提到，在她的印象中，塔朗特並不是個對槍枝感興趣的人，「我覺得，在他出國的這些年，他的內心必定是產生了某種轉變…說實話，我真的很不敢相信，一個我每天互動談話的人，居然有做出如此極端事件的能力。」

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▼ 28歲槍手塔朗特16日身穿白色囚服現身法庭，全程沉默不語，一度比出「白人至上」的手勢。（圖／路透社）

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