「請逮捕我」！她活104年沒犯過法　英國奶奶願望超可愛

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住在英國布里斯托的奶奶安妮（Anne Brokenbrow）已經高齡104歲，但是在這極長的一生當中，她從來沒有犯過罪，更不用提遭到警察逮捕；她日前在參加一處許願計畫當中，於一張紙條上寫下，希望自己能夠體驗一下被警察逮捕的感覺。當地的警務小組聽到消息後表示，非常樂意給安妮一個難忘的機會，並預計在下周完成這項特別的任務。

根據外媒報導，安妮現正住在布里斯托Stoke Bishop的一處安養院中，並患有老年癡呆症，她在日前參加一項由慈善機構所舉辦的願望計畫當中，相較於其他安養院病患的願望，像是希望能開勞斯萊斯的車、參觀摩托車俱樂部、得到手部按摩或是跟鬆獅犬擁抱，她竟然寫下了「我的願望是…被逮捕。」

安妮說，「現在的我104歲了，但是從來沒有違法過！所以希望能夠被逮捕」這樣的願望超級奇特，同時也讓安養院的工作人員都嚇壞了。安妮的願望被掛在安養院附近一間商店裡，以便讓顧客可以停下腳步並看看這些老人們的願望，如果這些人願意幫忙實現，就可以聯絡機構。

當地的警務小組得知安妮的願望後表示，相當樂意幫忙完成這樣願望，並預計在下個禮拜，正式的去「逮捕」安妮。報導中指出，這項許願計畫從3月1日開始進行，至今已經幫助上千名老人完成過願望。