27歲女走路返家...慘遭10隻狗恐怖「犬決」　驚悚畫面曝光

▲ 影片驚恐慎入！

國際中心／綜合報導

美國阿肯色州一名27歲女子，日前徒步返家途中，遭到10隻狗瘋狂追咬，不但被狗群拖到後院，更被活生生啃咬得全身遍體麟傷，傷口至少200多道，幸好被一名目擊路人協助送醫急救。

據美國《福斯新聞網》報導，這名受害女子是在上周五（8日）走路回家時，遇到了約10隻狗面露兇光地將她圍住，其中一隻狗率先跳了起來撲向女子，直接朝她的手臂咬下去，接著其他狗跟著一擁而上，將女子拖倒在地瘋狂啃咬，把她的衣服全扯破，甚至想活吞她，女子當場被狗群咬得不斷尖叫。

女子表示，當時她試圖打電話求救，但因遭到狗群瘋狂啃咬讓她無法動彈，幸好一名好心人布萊恩特（Miesha Bryant）開車經過聽到她的呼救聲，才幫助她脫困並帶她就醫。布萊恩特說，當她看到受害女子被狗咬得幾乎剩半條命時，試圖按喇叭嚇跑狗群，才得以救出她。女子送醫後，她的傷勢嚴重到讓醫生都傻眼，因為傷痕實在多到數不清，醫生目測約200多道傷口。

▼女子被狗群瘋咬，造成身體多處受傷。（圖／翻攝自臉書）

女子事後回憶這段恐怖經歷，表示自己一度以為死定了，因為她感覺到遭到狗群「生咬活啃」的可怕。她的母親恩尼斯（Ennis）聞訊趕到醫院後，看到女兒被咬到這麼嚴重，感到非常震驚，直呼「太恐怖了」，同時也不捨女兒被這樣殘害。

後來記者找到這些肇事狗的主人，但狗主否認是自己的狗釀禍，還推拖說受害女子應該是被流浪狗攻擊，而非他家的狗。當地警方則說，對於這種沒有繫狗鍊的狗無法可管，因此也無法對狗主人開罰。如果有證據可以指向特定某戶人家養的狗，才可開罰，罰款最多高達500美元（約台幣15,000元）。

▼女子被狗群邊拖邊啃。（圖／翻攝自臉書）



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