前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

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澳洲籍伊斯蘭國（IS）民兵普拉卡什15日被土耳其法庭判刑7年6個月，他曾拍攝影片，在澳洲維多利亞省煽動伊斯蘭教徒進行恐怖行動，更與當地多起陰謀有關，也曾呼籲採取孤狼式恐怖主義（lone-wolf terrorist，指單一個人策劃與執行恐怖主義暴力行為）對抗美國。普拉卡什在2016年於敘利亞邊境企圖以假證件入境土耳其，被識破後遭到逮捕。

根據ABC報導，普拉卡什並未親自出席庭審，而是經由視訊參加流程，他指出，「我過去是達伊沙（Daesh）的一員，但現在不再是了。」英國政府在2015年呼籲，應該改以達伊沙稱呼伊斯蘭國。

▲澳洲籍IS普拉卡什（Neil Prakash）。（圖／翻攝自Youtube）

普拉卡什聲稱自己被迫拍攝IS相關影片與照片，利用為煽動澳洲境內伊斯蘭教徒的工具。委任律師表示，普拉卡什最初的目的只是在敘利亞學習伊斯蘭教義，無意加入恐怖組織。

普拉卡什原是出身於墨爾本的饒舌歌手，2013年非法入境敘利亞，並加入IS。土耳其南部基利斯的刑事法庭15日宣布判決，確立普拉卡什加入IS的罪名，並判處7年6個月刑期，但根據該國法律，他只需要2年6個月就能被釋放。

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▲普拉卡什的案件15日在基利斯法庭受審，本人僅透過視訊參與並未出席。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲因為普拉卡什涉入極端組織，已經撤銷其公民身分。如果土耳其接受澳洲的引渡要求，被判處恐怖主義罪名的普拉卡什，可能面臨無期徒刑。