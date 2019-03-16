熱褲正妹娜美身材「做雞肉飯」爆紅　網暴動：出團囉！

▲甜美笑容配上好身材讓她一夕爆紅。（圖／翻攝自 facebook）

國際中心／綜合報導

正妹不分國界人人愛！泰國一名網友日前吃海南雞飯時，發現店內有一名正妹服務生甜美可人，立刻將她做飯的過程錄下來PO上網，只見她熟練地盛飯裝盤，一邊對著鏡頭露出盈盈一笑，美麗又認真的模樣吸引近200萬粉絲觀看，甚至登上泰國媒體，PTT更有神人「肉搜」出這名正妹店員的臉書和IG，讓網友們暴動啦！

根據泰國《 khaosod 》報導，從公開的影片中可以看到，一名身穿緊身白T恤的女員工正為顧客製作海南雞飯，模樣相當專注，長髮飄逸、五官清秀，好身材更是若隱若現。面對鏡頭的她，露出羞澀的神情，一邊添飯、切雞肉，一邊擺盤，讓網友們看了為之瘋狂，也讓這份海南雞飯更加「色香味俱全」。

▼臉蛋姣好、身材火辣，穿著熱褲的模樣讓網友表示太性感。（圖／翻攝自 Instagram）

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▼泰國正妹時常在個人社群網站大方和網友分享生活美照。（圖／翻攝自 Instagram）

不到一周，網友隨即肉搜出本尊，原來她叫做 Yumi ，時常在臉書、 Instagram 大方和網友們分享生活美照，不管是長髮披肩的秀麗模樣，或是穿著細肩帶小背心微露性感，還是以往穿著學士服的氣質照都掀起一陣討論，擁有大批粉絲關注，人氣極高。

影片上傳至今，累計快200萬人次觀看，來自泰國的「雞肉飯正妹」間爆紅，連台灣PTT鄉民都拜倒在她石柳裙之下，網友們紛紛瘋狂回應「在那裡？我現在就要去吃」、「跪求門」、「我突然好想吃海南雞飯」、「嗚嗚嗚嗚嗚嗚 正到哭出來」、「超正！想娶」、「走囉！出團目標泰國」、「身材超有料啊，不過眉毛好濃」、「想買更露的熱褲給她穿」。