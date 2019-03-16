南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@5dajeong、@whitestitch、@yu_juhui、@daiso_bongbong

南韓大創近期有一款商品夯到爆！那就是迷你洗衣機，起初是給小孩子的玩具，不過有南韓網友將它用來清洗美妝刷具、粉撲，效果出奇的好。馬上造成了搶購風潮，沒想到玩具也能燒到荷包！

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洗刷具應該是姐妹們最討厭的事情了，不過化妝頻率高卻要常常清洗。這款迷你洗衣機原本是給小孩子的玩具，放入電池，按下按鈕就會自動運轉，粉紅色的小巧造型還配置旋轉水流、排水管。就有腦洞大開的南韓網友，將刷具放入迷你洗衣機中。本來是好玩罷了，卻發現清洗效果極佳，意外開始了搶購風潮。

在 Instagram 查看這則貼文 유주（@yu_juhui）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 7 日 上午 4:58 張貼

除此之外，還有網友將它用來混合啤酒飲料，將飲品倒入洗衣機之後，按鈕旋轉，最後從排水口慢慢流到杯中，只能說這款迷你洗衣機真的太多用途了，去南韓旅遊的姐妹們別錯過了！

在 Instagram 查看這則貼文 창원 봉곡동 다이소（@daiso_bongbong）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 15 日 上午 6:17 張貼

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