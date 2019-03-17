MAC X《阿拉丁》絕美彩妝　粉紫調眼影＋神燈修容餅讓你當茉莉公主

編輯／JJ 圖／翻攝自mac、IG@maccosmetics、《阿拉丁》

前陣子迪士尼電影《阿拉丁》真人版預告一釋出，大家的目光都被藍色的威爾史密斯奪去，雖然威爾史密斯飾演的精靈是一大焦點，但是也別忘了漂亮的茉莉公主！茉莉公主在電影劇照中的妝容非常漂亮，尤其是精緻的眼妝與修容，彩妝品牌M.A.C配合電影推出了充滿中東風情的MAC X Aladdin系列彩妝！

請繼續往下閱讀...

這組阿拉丁系列彩妝包裝超級美，以金色搭配代表茉莉公主的祖母綠色，還有充滿阿拉伯風的雕紋，總共推出了9色眼影盤、古銅修容餅與子彈唇膏。

這盤阿拉丁眼影盤以紫色調為主，完全圍繞著《阿拉丁》電影的配色，其中有三個霧面色，其他則是亮片色、金屬色，喜歡歐美眼妝的女孩肯定會愛這盤！

而這塊古銅餅還同時擁有小化妝鏡，非常方便，上方的壓紋還是神燈呢！怎麼讓人捨的刷下去呢？

另外，當然也不能少了唇膏，同樣是屬於茉莉公主的粉紫色調。雖然台灣目前還沒有販售消息，不過在電影上映之前（5月24日），MAC X 迪士尼Aladdin系列彩妝就會搶先於5月16日在美國限定開賣囉！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App