用棉棒清耳垢感染…英男罹患致命腦膜炎　痛到嘔吐昏倒記不住人名

▲ 男子經治療成功康復，並稱再也不會用棉花棒清耳垢。（示意圖／記者趙于婷攝，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

英國一名31歲男子習慣用棉花棒清除耳垢，因棉花殘留耳內，過去5年來不時出現左耳疼痛、聽覺喪失等狀況，但最終病情惡化，左耳開始有分泌物流出，頭痛、嘔吐，甚至癲癇發作、昏倒且記不住人名。醫師發現，原來他左耳道附近的顱底骨骼有2個膿瘡，懷疑是惡性外耳炎擴散引發腦膜炎。

《英國醫學期刊病例報告》（BMJ Open）本月6日指出，該名男子曾因左耳疼痛、聽力受影響求診，但他當時只接受過2次耳部嚴重感染的治療，不料情況越來越糟，頭痛變得非常劇烈，甚至會痛到嘔吐。

直到某次昏倒送醫，醫師為他進行腦部CT掃描後，這才發現原來他的顱底骨骼有膿瘡。經過進一步仔細檢查，院方發現他的耳道有殘留的棉花，且棉花周邊早已包裹著臘及碎屑。醫師動手術把棉花取出，而男子在住院一周並接受長達2個月的抗生素治療後，成功康復，且沒有任何後遺症。他提到，以後再也不會用棉花棒清耳垢。

英國國家健保局（National Health Service）指出，耳垢通常會自行脫落，建議不需要強制清理。而美國耳鼻喉-頭頸外科醫學會表示，使用棉花棒等工具或是手指清潔耳朵的方式，很有可能會把耳垢推入耳道，進而引發暫時或永久性的傷害。