「白人至上主義」血洗紐西蘭　川普：只是一小部分的人

▲ 美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城15日爆發恐攻，49人命喪槍下，澳洲籍嫌犯塔朗特（Brenton Tarrant）16日出庭時手比「白人至上」的手勢，網路上也流傳一份他的74頁自白書，內容充滿對穆斯林的歧視，更讚揚美國總統川普是「白人意識復興的象徵和共同目標」。對於白人民族主義（White nationalism）是否成為全球逐漸升高的威脅，川普表示，「他們只是一小群人」。

川普15日回應記者提問時表示，「我認為那是個很小的一群人，他們有非常非常嚴重的問題。我想，如果你看看紐西蘭發生的事，可能是例子之一。我對此還不是很了解。」2017年8月，美國維吉尼亞州夏綠蒂鎮（Charlottesville）爆發擁護白人至上的「3K黨」（Ku Klux Klan, KKK）暴動，造成3人死亡，川普當時就因為沒有譴責白人至上主義者，而招來許多批評。

據《衛報》報導，全球過去8年來已經發生超過12起因「白人至上主義」而起的攻擊事件。2011年，挪威有77人在一場炸彈和槍枝攻擊中罹難，槍手表示，攻擊目的是要阻止「穆斯林入侵」。2017，加拿大魁北克市（Quebec City）有6人中彈身亡，該名槍手說，自己懼怕「難民會殺了自己的家人」。

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▲▼ 2017年8月，美國維吉尼亞州夏綠蒂鎮發生「白人至上」暴動。（上圖／達志影像／美聯社）（下圖／CFP）

