SIHH 2019／萬寶龍錶會「變臉」！　一滑錶殼會看到浪漫星空

▲睜大眼睛看，這只腕錶要上演「變臉秀」！（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

在是2019年瑞士日內瓦高級鐘錶大展（SIHH）期間，Montblanc（萬寶龍）除了把蘊含自然、山岳精神化作搶眼的「卡其綠」外，更吸睛的是一只會「變臉」的高複雜腕錶，手一滑錶殼側邊的滑桿，就會看到錶盤瞬間綻放出一片浪漫星空，令全場媒體都張大嘴巴驚嘆！

▲2019 SIHH推出全新的1858系列腕錶，卡其綠新色象徵大自然之美。（圖／記者楊坊士攝）

萬寶龍從2010年推出有者兩種不同錶面設計的蛻變（Metamorphosis）概念腕錶，時隔9年後再推出全新的Star Legacy明星傳承系列蛻變概念腕錶限量款，搭載耗時三年打造的手工自製機芯MB M67.60，配備可開闔的活動式遮片，利用錶殼側邊滑桿就能看到截然不同的風景。

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▲認真記住這是「閉合」時的模樣。（圖／品牌提供）

當活動式遮片閉合時，6點鐘位置是一個會顯示世界時間的半圓形旋轉式北半球，外環為24小時刻度與日夜顯示；12點鐘位置則是秀出精鋼秒針。

▲「開啟」後就能看到完整陀飛輪與奇幻星空！（圖／品牌提供）



而當按下錶殼側邊滑桿，活動式遮片便會開啟，12點鐘位置能清楚看到象徵太陽的一分鐘外置陀飛輪，每小時振頻18,000次，包銠處理之擺輪與藍色游絲結構一覽無遺。

▲Star Legacy系列蛻變限量款，全球只有8只。（圖／品牌提供）（圖／品牌提供）

6點鐘位置更是吸睛焦點，有著一顆仿真立體月球呈現出月相，會繞著中心的地球旋轉，襯著砂金石背景，猶如夢幻星空。而月相精準到122年才需調校，接著可以再次按下滑桿，讓活動式遮片回歸閉合。

整只錶用上718個零件打造，時、分、秒、世界時間及月相顯示等功能，皆不會被「變臉」的機制干擾。從入門到高級複雜腕錶一應俱全，讓萬寶龍成為今年SIHH上討論度極高的品牌。

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