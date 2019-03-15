甘比諾家族老大「亂槍掃射亡」　 紐約教父被殺…黑手黨34年首次

▲1990年2月9日，甘比諾家族前頭目高蒂（右）抵達紐約法院。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

紐約黑手黨甘比諾家族（Gambino）老大卡利（Francesco "Frank" Cali），13日晚間在紐約史泰登島自家門前遭亂槍掃射，當場死亡。甘比諾家族在紐約勢力龐大，全盛時期甚至能將政治人物、法官與工會操縱在股掌之間，知名黑幫電影《教父》就是以該家族為原型。

綜合外媒報導，警方表示53歲的卡利身中身中6槍，送醫後不治身亡，目前全案還在調查中，尚未逮捕任何人。媒體指出，這是自甘比諾家族第二代頭目卡斯特拉諾（Paul Castellano）34年前遭殺害後，首次發生老大遭謀殺事件。

▼1985年12月16日，甘比諾家族第二代老大卡斯特拉諾遇害。（圖／達志影像／美聯社）



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甘比諾家族是活躍於美國紐約和其他地區的義大利黑手黨組織，也是紐約黑幫「五大家族」之一，曾經是美國最有權有勢的黑幫家族。家族頭號人物卡羅・甘比諾（Carlo Gambino）出生在義大利西西里，之後偷渡美國。卡羅・甘比諾從禁酒時期就活躍於紐約黑社會，但直到他於1957年接管組織成為老大後，甘比諾家族才逐漸崛起。

甘比諾家族的運作方式涉及各種非法活動，包括勒索、賣淫、賭博、洗錢、放高利貸等，並且經常涉入暴力事件。卡羅‧甘比諾一直領導整個家族，直到1976年交棒給下一代老大卡斯提拉諾（Paul Castellano）。

不過，卡斯提拉諾卻在1985年遭高蒂（Gambino capo John Gotti）窩裡反殺害，取而帶之成為新任首領。進入90年代後，甘比諾家族叱吒風雲的日子不再，1992年，高蒂的手下葛拉瓦諾（Sammy The Bull Gravano）同意出庭作證，提供高蒂等人犯罪證據。高蒂落馬後，甘比諾家族勢力大減。

甘比諾家族在2015年以前是由塞法盧（Domenico Cefalu）領導，後來由卡利接棒。卡利擔任首腦期間行事低調，已至少有10年時間不曾捲入任何刑案。警方表示，目前還在調查槍手行兇動機，不排除與敵對幫派尋仇有關。

▼甘比諾家族現任領袖，在紐約自家門前遭人槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

