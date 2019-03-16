紐西蘭血洗屠殺「動機曝光」！　他直播笑：沒空瞄準啦，太多目標了

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紐西蘭基督城15日清真寺慘案震驚國際。一名28歲槍手先發表白人至上的宣言後，下午攜帶多把長槍到基督城兩處清真寺行兇，造成49人喪生，至少20多人受重傷。一部份屠殺畫面甚至透過臉書直播，兇手駕車駛離現場時還對觀眾笑說，「根本沒時間瞄準，有太多目標了。」

▲紐西蘭基督城槍擊，槍手正準備近日清真寺大開殺戒。（圖／路透）



紐西蘭警察總長布希（Mike Bush）在記者會上證實，整起槍擊事件已經造成49人死亡。警方表示，槍擊事件發生於當地時間15日下午1時40分（台灣時間上午8時40分），槍手到市中心的努爾清真寺（Al Noor）進行無差別掃射，奪走41條人命；林伍德（Linwood）的另一座清真寺則有7人喪生。

布希表示，有一名年齡20多歲的男子被控謀殺罪，將於16日出庭。另外，槍擊現場附近還有2名男子與1名女子遭警方拘留，槍枝被繳獲，其中1人稍早前獲釋，警方目前正在調查剩餘2名嫌疑人是否與案件有關。另外，警方還在其中一名嫌犯的車上發現多個爆裂物裝置，但警方沒有公布嫌疑人身份。

▼基督城 Al Noor清真寺外觀。（圖／路透社）



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紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）已經宣布，將這起事件定調為「恐怖襲擊」，並形容這是紐西蘭歷史上「最黑暗的一天」。紐西蘭政府已經下令全國降半旗替罹難者致哀。

另外，網路上流傳一名自稱叫塔蘭特（Brenton Tarrant）的28歲澳洲男子，頭戴運動攝影機進行「槍擊直播」。在整段17分鐘左右的影片中，男子在努爾清真寺內來回穿梭，見到人就馬上開槍，甚至還打光了子彈，小跑步回到車上換槍後，又重新回到清真寺內，朝交疊在房間角落的死傷者補槍，隨後駕車前往另一處清真寺襲擊。

槍手駛離現場時，一路上還振振有詞的說，「至少用掉4個彈匣，根本沒時間瞄準，太多目標了」。途中還一度停車，直接從駕駛座朝路人開槍射擊。據信，影片中的槍手就是遭控謀殺罪的凶嫌。紐西蘭警方呼籲網友勿再散播這段影片；澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則譴責該名男子是「極右翼恐怖份子」。

▼自稱塔蘭特的槍手在網路上直播。（圖／路透）



除此之外，網路上還流傳一份疑似是塔藍特事先發表的「宣言」，整份文件長達74頁。塔藍特自白說，自己是來自澳洲低收入家庭的普通28歲白人，宣稱發動槍擊是向「侵略者」表明永遠不能侵佔自己的家園，「侵略者永遠無法替代我們」。塔藍特認為穆斯林族群的「生育率」較高，總有一天人口成長會超過白人，因此必須提前剷除。

塔藍特還宣稱，促使他決心發動襲擊的原因，是要為在2017年斯德哥爾摩恐襲事件中喪命的11歲女孩艾芭（Ebba Åkerlund）復仇。2017年4月7日，一名男子劫持卡車衝撞斯德哥爾摩購物街，導致艾芭在內5名路人死亡，多人受傷。他說，「艾芭死在侵略者手中，這份恥辱的暴力和我的無能，像一把槌子打碎了我的消極犬儒心態。我不能再忽視下去。」

塔藍特說，他花了2年時間策劃攻擊行動，但直到3個月前才選定基督城作為攻擊地點。他還說，紐西蘭並不是他最初的選項，但當地的多元環境與其他西方國家類似。

當地時間15日傍晚，紐西蘭警方在基督城南方300公里的但尼丁市（Dunedin）封鎖一處住宅區，並進入一處民宅搜，據信這次行動與清真寺槍擊事件有關，但當局不願透露更多細節。當地媒體報導，傳槍手最初攻擊目標是但尼丁的Al Huda清真寺，而槍手使用的車輛也是在但尼丁註冊，顯示槍手與當地存在地緣關係。

此外，一名印度裔生還者向新德里電視台（NDTV）透露，在槍手朝人群掃射時，有一名英勇的男子悄悄從背後靠近，死命抓住槍手迫使他棄槍而逃。這名目擊者說，「如果沒有他的英勇舉動，會有更多人遭殺害，我也不會在這裡了。」但他沒有說明上述情況發生在哪一座清真寺。

▼一名持槍員警在案發現場戒備。（圖／路透）

