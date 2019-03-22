超好逛！新加坡全新地標「星耀樟宜」5大亮點　4／17正式開幕

說到新加坡，大家絕對知道超大超好逛的樟宜機場，但這樣還不夠，2019春天，新加坡即將迎來全新的生活時尚地標「星耀樟宜Jewel Changi Airport」，這個將於4月17日正式開幕的全新建築將坐落於新加坡樟宜機場的核心位置，以獨特玻璃屋頂以及鋼材外觀設計為亮點，占地13.7萬平方公尺，全館上下共有10層樓，將打造成多功能的生活時尚中心，不僅提供大規模的室內花園景觀、世界級的休閒遊樂設施、還有280多家特色品牌和餐飲商店、酒店以及一系列機場運營設施，讓時常往返世界各地的遊客或商務人士在旅行或轉機的同時，可以有更多新鮮有趣的體驗。

現在就一起來探索這間尚未開幕就引起討論話題的建築有哪些迷人特色吧！

超震撼！建築內兩大巨型造景

「星耀樟宜」以新加坡「花園城市」為設計靈感，由國際知名建築師薩夫迪Moshe Safdie設計建造，他巧妙地將室內花園與世界一流的購物體驗與休閒設施融為一體，其中最令人歎為觀止的絕對是建築內的兩大景觀－「森林穀Forest Valley」和「雨漩渦Rain Vortex」，其中雨漩渦位於星耀樟宜的正中央，高40公尺，開幕後將成為世界上最高的室內瀑布，一旁圍繞著雨漩渦的則是高達4層樓的室內花園森林穀，其綠化面積約為2.2萬平方公尺，也將成為新加坡規模最大、種類最多的室內植物天堂之一，至於其它各式品牌與餐廳則散布至建築各處，讓訪客到這時可以悠閒地享受宛如世外桃源的體驗。

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超好玩！結合各項戶外體驗的頂樓星空花園

將於2019年中旬與大家見面的「星空花園Canopy Park」位於星耀樟宜的頂樓，這裡設有步行網Walking Net、彈跳網Bouncing Net、樹籬迷宮Hedge Maze、鏡子迷宮Mirror Maze和奇幻滑梯Discovery Slides等超適合一家大小體驗的遊樂設施，一旁也會打造花園、行走步道與餐廳，讓大人小孩都可以在這裡找到純真的時光，玩到盡興而歸。

超豐富！超過280家特色品牌與餐廳進駐－購物

「星耀樟宜」將會有超過280家特色品牌商店和餐飲店陸續開幕，其中有約60%的品牌是首度進駐樟宜機場，包括多家首度引進新加坡的國際品牌以及出國必帶新加坡在地品牌等，像是許多人童年回憶的神奇寶貝也將進駐這裡，精靈寶可夢Pokemon將在日本境外開設的唯一一家專賣店，還會特別為新加坡打造Pokemon集換式卡片遊戲和電子遊戲等獨家商品，勾起粉絲們滿滿的童年回憶。

超人氣的運動品牌Nike也將在這裡開設東南亞最大的品牌直營店，除了提供種類豐富的運動休閒用品，消費者還可在星耀樟宜店客製化自己的專屬T-shirt；新加坡在地文創生活品牌Naiise則將在星耀樟宜推出名為「Naiise Iconic」的全新品牌概念，打造咖啡店與線下活動相結合的體驗空間；而以設計精美的禮品與紀念品而聞名的當地藝術畫廊商店Supermama，也將打造一系列以星耀樟宜為靈感的限定版瓷器，為消費者挑選獨具特色的紀念品。

超豐富！超過280家特色品牌與餐廳進駐－美食

上段提過這裡將有超過280家特色品牌商店和餐飲店陸續開幕，其中餐飲店將佔全品牌30%，包括多家首度引進新加坡的國際品牌以及出國必帶新加坡在地品牌等，其中最值得一提的就是紐約超人氣漢堡Shake Shack將首次登陸新加坡，旅客只要在轉機或搭機前的片刻就可直接享用到這個國際級的人氣美食；此外，享譽國際的新加坡國民品牌虎牌啤酒Tiger Beer也將在這開設全球首家概念店Tiger Street Lab，讓大家超期待。

而這些店鋪也將從森林穀中的綠色步道通行而過，讓大家可以感受到自然與商業共存的永續概念。

超便利！設有高架輕軌列車、搭機相關服務與機場酒店

「星耀樟宜」開幕後將會與樟宜機場的1號、2號和3號航站樓無縫銜接，旅客們可步行或乘坐高架輕軌列車輕鬆往返於各航站樓之間。為了滿足更多旅客的需求，「星耀樟宜」也會提供提前登機辦理、退稅服務、行李寄放等便利服務。對於在飛行前需要休息的旅客，Yotelair新加坡樟宜機場酒店也會在此提供多種符合旅人需求的住宿選擇。

※編輯：Wendy Chen, Amber Chen | 圖片：星耀樟宜、Instagram@jewelchangiairport | 來源：星耀樟宜 |

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