許瑋甯行走的CHANEL女神！盤點背過的15款香奈兒包

被封為女神的許瑋甯，也是CHANEL香奈兒的明星好友，常常飛到巴黎看秀，一直給人有距離感的高級精品包款，但許瑋甯總是能用休閒簡約感的混搭方式，將包款變得更加實搭，細數許瑋甯曾經使用過的香奈兒包，以及搭配的穿搭造型，她也表示特別喜歡買墨鏡、眼鏡和帽子，因為穿簡單的衣服，或者趕著出門，有個好看的墨鏡或帽子就可以幫整體造型加分，值得女生們筆記！

CHANEL腰包系列

許瑋甯的機場時尚一直都是許多粉絲關心並模仿的焦點，去年她去香港宣傳電影時，身穿運動風格的白色長版帽T、黑色休閒鞋與太陽眼鏡，簡單的黑與白Look突顯香奈兒珊瑚橘腰包，讓包款成為整體最亮眼的重點！

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帶點海軍風水手領的服裝，隨興地將頭髮紮起，平常想到腰包只能掛腰上，但許瑋甯將腰包當成日常的側背包，多了些正式感，這也給了擔心腰包不知道該如何配戴的人新穿搭想法，雖然背法比較正式，但腰包的潮流感剛好可以平衡整體。

如果是最常用的背法，許瑋甯也曾在看秀時，穿搭簡單的針織衫配上黑色短裙，但加入了亮片的腰包，在光線照耀下，閃耀的光芒成為穿搭重點。

相機包系列

因工作總是要飛來飛去的許瑋甯，以性感又健康的黑色細肩帶背心，搭配丹寧外套，不失她喜愛的簡約風格，以及帶點美式休閒的感覺，搭配上香奈兒相機包，簡單又帥氣，今年夏天完全可以這樣模仿許瑋甯的穿搭，展現健康性感風！

許瑋甯曾透露，一個簡單的短褲或長褲，搭短上衣或是寬鬆的襯衫都會是很有自我風格的打扮。「這件無袖襯衫對我來說比較女人味一點，我自己也很喜歡做這樣的打扮，因為我覺得女生一定要點優雅同時帶有可愛的感覺，且我超愛這個相機包，可以很復古也可以很有個性。」

GABRIELLE de CHANEL系列

GABRIELLE de CHANEL包最早於2017年春夏高級時裝系列發會初登場，宛如是嘉柏麗香奈兒Gabrielle Coco Chanel的化身，卡爾拉格斐Karl Lagerfeld希望這款包兼具美學與實用的精神，並結合力量與優雅，以硬挺的高溫塑型結構為基底，而皮包的主體卻極為輕盈柔軟，可調整的肩帶是雙金屬鍊的設計，可肩背、斜背，展現不同個性特質，許瑋甯不論是身穿優雅的斜紋軟呢外套、還是充滿法式風格的高領毛衣，都可自由調整GABRIELLE de CHANEL的背法。

晚宴包&手拿包系列

最新！許瑋甯出席巴黎CHANEL 2019/20 秋冬高級時裝大秀，身穿2019春夏系列黑色皮穿鍊珠飾肩帶連身褲裝，外搭帶點修飾線條又休閒風格的黑色菱格紋印花抽繩外套，手拿金色珠寶鑲飾鏈帶小包，上面鑲滿華麗搶眼的珠寶，讓全黑色的造型中多了亮點！

身為香奈兒香水大使的許瑋甯，去年6月許瑋甯受邀前往法國杜維埃（Deauville）參加全新LESEAUX香奈兒淡香水系列的上市發表會，許瑋甯身穿帥氣的全黑穿搭，率性地用手拿晚宴包、將鍊帶縮短微纏在手上，變成像飾品般的存在，另一套街拍則是許瑋甯身穿灰色法蘭絨細條紋雙排扣長版外套，配襯搭配絲質水手領襯衫與牛仔短褲，手拿黑色貨櫃造型鍊帶晚宴包，讓正式的晚宴包更融入日常造型。

CHANEL更多包款選擇

出發去巴黎觀賞CHANEL2019/20 秋冬高級時裝秀的許瑋甯，這次的機場時尚讓大家直呼辣翻，針織開襟衫扣起時，許瑋甯搭配的開衩丹寧裙就以展露了美腿，將開襟衫釦子解開時，好身材更是一覽無遺，手上拎著CHANEL最新推出的長方版BOY CHANEL，這款長版的包款一推出後就吸引了許多小香迷，更加精緻的容量與包身值得入手！

這一套充滿度假感的連身丹寧長褲裝，背上酒紅色的CHANEL水桶包，再搭配上草帽，許瑋甯在IG上傳這系列機場穿搭的時候還說自己是「風一樣的女紙」，機場根本是許瑋甯的伸展台呀，每次的造型都能帶給小香迷驚喜。

許瑋甯曾說「 因為很多時尚單品一推出就很有個性，或很華麗讓人一看就愛不釋手想要擁有它。 但如果你想把喜歡的單品都穿上身時，反而無法突顯你要詮釋的風格，所以善用減法是很重要的。」其實私服都多以簡單美式休閒風為主的她，只會在身上加入一個重點凸顯，這款CHANEL麂皮托特包就是最好的詮釋。

許瑋甯前年觀賞CHANEL 2017秋冬系列大秀時，穿著經典的斜紋軟呢外套搭配蕾絲洋裝，內搭蕾絲洋裝展露出些許性感，雪白的肌膚更吸引了大家關注，手上拎著香奈兒桃紅色口蓋包，展現法式優雅的女人味穿著。

※編輯：Sandy | 圖片：CHANEL, @anno8o7 |

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