上次大屠殺距今76年　基督城清真寺遭血洗…堪比挪威2011年無差別槍擊案

▲基督城槍擊案已造成至少49人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城（Christchurch）市中心一座清真寺15日發生槍擊事件，至今已造成49人死亡。過去紐西蘭從未與「恐怖攻擊」產生連結，《無影無蹤》影評人翁煌德也撰文指出，紐西蘭前次發生超過40人喪生的屠殺事件，是在1943年的戰爭時期，距今已76年。承平時期的最大規模屠殺案，則是將近30年前的阿羅蒙那大屠殺，造成14人死亡，該事件後來也被翻拍為電影《晴天殺人事件》（Out of the Blue ,2006）。

紐西蘭在「安全指數」和「和平指數」都是名列前茅的國家，翁煌德在文章中表示，多數人都認為紐西蘭非常安全，甚至有部紐西蘭影集《威靈頓超自然檔案》（Wellington Paranormal ,2018）就是用惡搞的方式來談紐國警察的執勤生活，真是因為沒有正常人類會犯罪，所以當地警察只好去調查吸血鬼、狼人、外星人和幽靈。

不過有個大問題即是，紐西蘭警察值勤時並無配槍，但是根據最新數據顯示，去年紐西蘭進口了超過5萬2000支，總價值達2200萬紐幣（約台幣4億6288萬元）的槍支。這次事件也讓紐國警察是否該配槍的問題，再度浮上檯面。不過，無論是一般民眾還是警察總署都反對這項提議。

翁煌德指出，紐西蘭前次發生超過40人喪生的屠殺事件是在1943年二戰時期，當時造成有48名日本戰俘和1名紐西蘭軍官身亡。而承平時期之後該國最大規模的槍擊案發生在1990年，共造成14人死亡。不過當時犯案的槍手大衛．麥爾坎．格雷（David Malcolm Gray）在緝捕過程中被警方槍殺，所以關於刑罰的問題便沒有浮出檯面。

而若是將範圍縮小在非槍擊的屠殺，那麼基督城槍擊案是目前紐西蘭史上死亡人數第2多的屠殺案，死亡人數最多的則是1809年12月的毛利人殺害歐洲人的博依德大屠殺（Boyd massacre），死亡人數約在66至70人之間。

紐西蘭早在1961年廢除死刑，2014年有一名流浪漢殺害2人，最後被判終身監禁，27年內不得假釋，這已是自廢除死刑後第二重的量刑。而這次的基督城槍擊案已有一名嫌犯被控謀殺，預計16日上午出庭受審，到底法院會給出何種判決，全世界都非常關注。

翁煌德認為，這五年紐國其實正在面臨槍枝氾濫的危機，只是大家選擇視而不見。這次的恐怖槍擊事件，可與在挪威殺害77人的右翼分子布列維克（Anders Behring Breivik）的暴行相提並論，都在染血世人眼中的桃花源。