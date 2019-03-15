老是想敗家！購物前想想5點，別抒壓不成還窮到要吃土

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash、IG@jimmychoo、@gucci、@ssinz7

現在網路平台架設方便，也有許多買賣平台，加上消費方式越來越方便，只要按個指紋輸個密碼就能完成付款，所以大家越來越常在網路上消費，總金額也越來越高，當然是喜歡才會買，但是這些東西真的是你要的嗎？短暫紓壓之後終究得面對花太多錢的問題，在下次準備衝動購物之前不妨先來回想一下。

＃看到別人擁有就很想要

大家都喜歡在Instagram上面追蹤自己欣賞的藝人、網紅，所謂的「帶貨王」也是這樣來的，因為看了他們擁有的東西之後，就會很想買，但有時真的要衡量物品的價值，如果是價錢很高的東西，就算買了也沒辦法跟他們過一樣的生活，不過為了短暫的虛榮而犧牲其他生活品質。

＃太重視視覺，忘了觸覺的重要

常常在網頁上滑一滑看看照片，覺得「喔～這好好看喔」、「這看起來很好用」，然後就決定買了，而實品是否符合期待就不一定了。很多東西的「觸感」也是品質上的評判標準之一，但我們太容易被視覺矇蔽，都忘了照片都是經過設計甚至是修改過的。

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＃被大數據給陷害

我們使用的社交平台上充斥著廣告，所看到的動態都是大數據運作下的結果，常瀏覽的網頁、喜歡的商店、能負擔的價位，大數據通通知道，接著它再丟給我們符合需求的廣告，讓我們的頁面上時時充滿了誘惑，才會常常莫名其妙就下了訂單。

＃買東西不要只為了拍照

喜歡拍美美的照片沒有錯，你可以為自己喜歡的物品拍照，但不要本末倒置，為了想拍出人人稱羨的照片而去買東西，這種快樂不過是暫時的。

＃如果你真的需要，你就會去找它，而不是它來找你

如果你真的需要一件物品，你就會主動去搜尋它，而不是像前面提到的，在動態、廣告上看到心動的商品，那都只是「想要」而已。

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