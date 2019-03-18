新・鮮貨／日本「保溫瓷杯」　1小時冰塊不融化

▲日本京瓷株式會社推出一款「保溫瓷杯」。（圖／台隆手創館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

市面上保溫杯商品齊全，設計也推陳出新，日本陶瓷工坊「京瓷株式會社」推出一款桌上型保溫杯，內部材質為不鏽鋼，外層則採用工藝技術噴上陶瓷塗層，外表看起來跟一般杯子無二異，既可兼顧保溫又有陶瓷般的溫暖觸感，杯中冰塊可長達1小時不融化，能將特調飲品風味延續更久。

請繼續往下閱讀...

▲外型簡單耐看。

在我們苦於與保溫杯蓋隙縫的清潔奮戰時，部分廠商則致力於一般杯款的保溫效果，不鏽鋼材質可達到耐用、易清潔且無異味的效果，但多半的外觀設計則大同小異。

京瓷陶瓷塗層杯採用與其他保溫杯相同的真空不鏽鋼設計，並以大杯口凸顯一般杯子的使用方式，裝入冰涼特調或熱飲，都能提供比一般杯子更長久的保溫效果，強調手工設計，重量輕巧，同時宣告容易清潔。

▲其設計就像一般杯款，卻有更佳的保溫保冷效果。

業者表示，其杯款的陶瓷塗層，具有不易髒也不易刮傷的特性，即使是頻繁清洗也不易損傷，此外還可放入洗碗機、烘碗機清洗與烘乾，提供300ml與420ml共2種容量可選擇，除了裝一般飲品與居家特調之外，也分別以各巧妙的4：6與3：7比例，適合裝注各種酒款，300ml可裝燒酌、而420ml則最適合裝啤酒。

▲可裝置酒類與特調，保存風味更久。

京瓷陶瓷塗層杯現已於台隆手創館上市，有霧面黑與簡約白可選擇，售價分別為1,580元與1,680元。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》