朴信惠短髮美呆了　最新一波人氣女星「短髮範本」女孩快跟上

一向是一頭長捲髮的朴信惠在2018年給了粉絲大驚喜，為戲剪去多年的長髮，以俏皮耳下短鮑伯造型現身，剛好搭上巴黎時裝周，她出席Valentino活動，輕盈的耳下鮑伯成為女孩注目焦點，充滿空氣的捲度，搭配時髦空氣瀏海，修飾臉型效果十足。是的，短髮風潮就是因為這些女星永遠停不了，以下V編就幫大家蒐集好最新一波的人氣女星【短髮範本】，又來勸剪了。

朴信惠

平常是順直的髮流，時裝周特別加強了捲度，讓整體帶著俏皮、又充滿女人味，連V編長髮控的同事也大讚這個髮型有夠美。

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宋茜

前面瀏海夠長，所以處在可攻可守的狀態，往前梳就能打造甜美氣息的空氣瀏海，往側邊梳則是立刻轉換成都會俐落的時尚。

高俊熙

新戲《附身》即將上檔，高俊熙出席宣傳活動，依然維持在之前的耳下長度，不過整個髮型的輪廓明顯變圓潤，髮尾往內微凹、讓之前酷酷性格的俐落感，變成甜美可愛的迷人形象。

辛芷蕾

因為《如懿傳》爆紅的辛芷蕾，其髮型最近成為中國女孩最紅的指定款，變形的空氣+八字瀏海能剛剛好修飾令人在意的臉頰部位，搭配高層次鎖骨長度，任何臉型都能駕馭。

本田翼

最近幾次時裝周都能看到她的身影，之前以完美的耳下鮑伯出道，最近悄悄將頭髮留到了鎖骨附近，搭配文青感的短瀏海，適合小清新型的女孩嘗試。

佐佐木希

出道也是一頭甜美長捲髮的佐佐木希，婚後越剪越短，最近更變成男孩子風格的短鮑伯，順直的時後有著濃濃復古感，不過如果加一些捲度就能讓髮型變成另一種柔美氛圍。

※編輯：Jasmine.lee

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