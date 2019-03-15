告校方默許入學作弊「害學歷貶值」　史丹佛大學生求償1.5億

▲史丹佛大學也在美國最大規模的入學作弊側門名單中，遭兩名在校生提告。（東方IC）

圖文／鏡週刊

美國2名史丹佛大學在學生於週三（13日）正式向涉嫌大學入學作弊案的8所菁英名校提告，理由為校方默許的詐欺行為不僅剝奪公平入學機會，未來他們的學歷也可能因為詐欺事件貶值。

這兩名提出訴訟的史丹佛學生為Erica Olson與Kalea Woods，他們透過律師John Medler對8所涉案的菁英名校提告，訴訟理由為剝奪了他們公平入學的機會，未來雇主也可能懷疑他們的學歷是買來的，並非他們自己的優秀能力。

這8所被告的學校包含史丹佛大學、南加大大學、聖地牙哥大學、加大洛杉磯分校、德克薩斯大學奧斯汀分校、維克森林大學、耶魯大學和喬治城大學。

他們指控，這些名校怠忽職守，未達成協議或採取安全措施，以防止員工涉入賄賂行為。使得不合格的學生得以進入競爭激烈的大學，但守規則、沒有父母行賄的學生卻因此被拒於門外。

由於史丹佛大學也在爆發詐欺案的「開側門」名單中，Erica Olson與Kalea Woods指出，這導致史丹佛學歷貶值，未來雇主可能質疑他們是靠父母行賄才得到這個學歷，故而同樣向史丹佛大學提告。

根據律師估計，申請學校的各項費用為50至100美元（約新台幣1,544元至3,088元）不等，而每年約有3萬至4萬名學生申請這8所學校遭拒絕，因此爭議爭議金額至少超過500萬美元（約新台幣1.54億元）。不過，隔天原告之一的Erica Olson就宣布退出訴訟，但又有另外7名原告加入行列。



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