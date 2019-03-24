熱搜保養控狂囤貨的6款神級單品　「王菲霜」讓肌膚爆水、「神仙水」解乾荒

口耳相傳好用的保養品，往往比櫃姐花了多番唇舌推銷來得有效。VOGUE集結2018-2019網路保養熱搜6款產品，幾乎重點是放在讓肌膚保濕潤澤的功效上，趕緊Follow趕快跟上。

冰冰霜、王菲霜、神仙水、保濕棒、超強美白神器、12.5，這些到底是哪個產品的暱稱，網路流傳著好用，大家存貨備貨到殺紅眼的保養品，到底有什麼。

1. 冰冰霜，Blackmores天然維生素Ｅ乳霜，50g／NT$499



自從在VOGUE官網上揭示了冰冰霜的澳洲原廠，已悄悄在台灣上市，瞬間造成爆紅的冰冰霜，一年多來仍然受到許多敏感肌膚人的喜歡。事實上，冰冰霜是澳洲有名的保健食品廠Blackmores推出，他們家的魚油保健品相當有名，在台灣，孕婦保養系列則是由徐若瑄擔任代言人。

冰冰霜的暱稱是來自大陸藝人范冰冰使用，無意間被記者拍到而爆紅，不過，這條乳霜也很爭氣，以天然單純的維生素E成分加上酪梨油和杏核油組成，維生素E的含量比例相當高，就佔了4.2%，不含人工香料與色素，能讓肌膚敏感者，甚至是冬季肌膚乾癢的人，瞬間得到舒緩，台灣藝人夏于喬和王淨，就是這條冰冰霜的愛用者。

不過，若你是屬於正常膚質，可能會覺得冰冰霜的質地有點油，建議可使用少量，或者是在冬季乾燥時塗抹，臉部肌膚使用，也有很多人直接擦在身體乾燥部位處，價錢親民好入手。

2. 王菲霜，Algenist新生煥顏活膚霜，60ml／NT$3,400

王菲霜之所以就做王菲霜，原因很簡單，也是因為當初王菲使用（被她小女兒無意間拍攝化妝台放在微博上，被眼尖的人認出，而聲名大噪。）王菲霜其實是美國Algenist保養品牌，正確品名叫做新生煥顏活膚霜。這瓶活膚霜就像奶油的質地，很好被肌膚吸收，能幫助肌膚提升保濕潤澤度，許多人不喜歡乳霜有任何一點點負擔厚重感，這罐活膚霜擦在肌膚上，相當好吸收，肌膚表面很快就被軟化潤澤。

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不過Algenist厲害的不只是幫助肌膚爆水，產品裡面加入專利的微藻酸以及蘋果幹細胞，這些聽起來很厲害的成分，可以讓肌膚上的細紋比較不明顯，還有維生素C成分，增加肌膚的亮澤感，算是一瓶多效合一的乳霜。除了活膚霜之外，也有推出眼霜，也立刻成為品牌明星產品，一次解決眼周肌膚的細紋、鬆弛、眼袋、暗沈與乾燥，舒緩眼部的疲累感，也相當受到歡迎。



3. 神仙水，AHC玻尿酸植萃保濕機能水，100ml／NT$750

曾經讓網路代購荷包賺飽飽的AHC神仙水，其實曾經也在台灣出現過，現在已被國際大公司買下正式進入台灣，售價比在韓國買還要便宜，所以現在正是更好入手的好時機。

為什麼被稱作是神仙水，原來這瓶玻尿酸植萃保濕機能水，是專門為肌膚暗沉、疲累以及乾燥設計，利用高濃度的小分子玻尿酸，密集為肌膚快速補水，洗完臉後使用，水凝露的質地，可以直接輕拍或塗抹按壓在肌膚上，瞬間解決肌膚乾燥現象。

AHC是韓國醫學美容通路的保養品牌，所以許多敏感肌膚的人也很適合使用，這瓶神仙水還加入薰衣草、小蒼蘭、洋甘菊等萃取，能調理膚質粗糙感。另外，AHC的另一支全能修護植萃無瑕眼霜，也是韓妞激推必囤品，讓眼周細紋撫平、消除黑眼圈，輕質感的眼霜很好吸收，沒有黏膩感。

4. 保水魔法棒，IPSA美膚保水菁華棒，9.5g／NT$950

這隻銀管包裝的保水菁華棒，是IPSA這一年來不管是在日本，還是在台灣，都相當受到歡迎的魔法棒。白色膏狀的菁華棒，卻是蘊藏高達65%的保濕水精華，類似口紅一樣的包裝設計，非常方便能在妝前提供肌膚保濕，日常補妝以及眼唇等局部缺水乾燥的部位，隨抹隨塗隨保濕。

這隻魔法棒為IPSA帶來許多新客也造成很高的回購率。另外，也添加凹凸補正油脂，為肌膚帶來保濕，也同時平衡油脂，隨身攜帶，一抹就有清涼水感，相當舒適。

5. 保濕神器，Avene24H全效活泉保濕精華，30ml／NT$1,580

Avene一直在網路上擁有很大的搜尋量，尤其這款保濕神器全效活泉保濕精華，更在2018年變成熱搜品，原來，保濕精華在2018年推出升級版本，能長時間提供肌膚保濕，並且能幫助敏弱肌膚的人，在肌膚外層建立保濕屏障，抵禦環境的侵擾。

全效活泉保濕精華，共有兩種質地，一為清爽型，提供一般與混合性的肌膚，質地相當清爽，能鎖住肌膚水分。一為滋潤型，專為嚴重缺水與乾性肌膚設計，提供滋養效果的潤澤感，還可以舒緩肌膚乾燥帶來的乾癢脫屑以及細紋。

6. 12.5，Kiehl’s12.5超能雙C精華，50ml／NT$2,650

Kiehl’s除了是藥房起家的品牌之外，產品擁有明確的效果，一直是很多人喜歡他的原因，在2018年推出的12.5超能雙Ｃ精華，可是是繼2005年推出10.5高效撫紋精華的另一款全方位的抗老精華。之前10.5高效撫紋精華是加入10.5%的左旋Ｃ成分，可以改善細紋、皺紋與毛孔粗大問題。這瓶新的直接被網友與愛用者暱稱是12.5的超能雙Ｃ精華，除了一樣有10.5的左旋C，還再添加2%的維他命C糖苷以及細小分子的玻尿酸，這兩種C的成分，加起來就是12.5，也就是名稱與暱稱的由來，同時也是目前專櫃等級最高的濃度。

塗抹在肌膚上立刻有感是成為網路熱搜的因素，可以一次解決肌膚細紋、粗大毛細孔使肌膚更平滑，針對年輕女孩容易有的乾燥膚況問題，也有玻尿酸可以抓水保水，由內而外讓肌膚保濕潤澤。

※文字：Yvonne Wang | 編輯：Yvonne Wang | 圖片：Yvonne Wang | 來源：各品牌IG |

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