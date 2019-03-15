Off-White x IKEA發售時間、價格公開！手提袋只要450元、最潮地毯必須搶

編輯／Ann 翻攝自IG@nothype_es、Off-White x IKEA、highsnobiety

Off-White x IKEA 聯名系列自曝光以來就備受矚目，民眾們最關心的價格和發售時間也漸漸浮上檯面。包括6款地毯以及環保購物袋在內，最便宜的單品竟然只要$15 美金，約台幣450元，果然未賣先轟動。

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此次聯名有傳言將在今年五月正式發售，而價格也慢慢呼之欲出。其中最受到大眾矚目的，莫過於6款地毯。5款有著“WET GRASS”、“STILL LOADING”，“KEEP OFF”、“BLUE”和“GRAY”字樣，另一款較特別的樣式是以IKEA收據所設計，也已經有不少爆料網站公開了售價，真的佛到讓人失心瘋。

雖然部分售價依舊有出入，不過最低價的商品就屬 “SCULPTURE”環保牛皮紙袋，竟然只要台幣450元。不到一張小朋友就能入手高端 Off-White產品，勢必造成大批搶購。

另外一直受到矚目的偽草皮地毯，堪稱系列中最貴商品，約台幣 8000 元，不過高CP值還是讓人十分心動。目前還在等待官方確認消息，請感興趣的朋友多加留意。

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