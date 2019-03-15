「請求折返！」機長驚恐對話曝光　衣航墜毀前「震盪數百呎」

▲ 衣航空難家屬心碎地將塵土往臉上揮灑。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

衣索比亞航空波音737 MAX 8編號302班機10日起飛不久後墜毀，機上157人全數罹難。該航班起飛不到1分鐘，29歲的機長亞里德格塔丘（Yared Getachew）就回報「飛行控制」問題，錄音檔如今曝光。他當時驚恐地對塔台喊道，「間隔間隔（break break，航管術語），請求折返」、「請求引導著陸。」

▼ 衣航空難家屬。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

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《紐約時報》報導，一位匿名知情人士14日透露，這班飛機原定從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），亞里德格塔丘回報「飛行控制」問題時，聲音還很平靜，但之後班機爬至過安全高度，他此時表示，必須保持在1萬4000英尺。

班機起飛僅3分鐘後，已加速到遠超過安全限制的速度、上下震盪數百英尺，機長驚恐地打斷忙著指揮其他飛機的航管、請求折返，航管人員也驚呼「飛機在幹嘛」。隨後，塔台清出空間讓飛機返航，但班機還是不斷爬升並右轉，最終，在起飛5分鐘後從雷達螢幕上消失。

▼ 飛機上157人全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）

