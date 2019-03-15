影／基督城清真寺槍擊40死！紐西蘭上調國安威脅　總理批：精心策劃的恐攻

▲ 紐西蘭總理阿爾登形容，這是紐西蘭史上最黑暗的一天。（圖／路透社）

記者詹雅婷／編譯

紐西蘭基督城15日下午爆發連環槍擊案，目前已證實有超過40人喪命，另有20人重傷。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）稍早召開記者會時痛批，這是一宗「精心策劃的恐怖攻擊事件」，目前國家安全威脅級別已從「低」調升至「高」。

阿爾登表示，在「Masjid Al Noor」清真寺的槍案現場有30人死亡，而「Linwood Masjid」清真寺則有10名死者，至少還有20多名重傷患者正在醫院進行治療，「很明顯的，這只能用『恐怖攻擊』來形容…根據目前掌握到的資訊，這起事件似乎是經過精心策劃，目前已成功解除嫌疑犯車輛的2個炸彈裝置。」

根據稍早消息，當局目前已逮捕3男1女嫌疑犯到案。阿爾登指出，其中3人與槍擊案有關並被拘留，其中一人是澳洲公民，目前政府已成立部署聯合情報小組，警方正將所有資源投入這一塊。

「我們的國家安全威脅級別已從『低』調升至『高』，我們想向國人說的是，當前所有政府機構都以最恰當的方式進行處置」，阿爾登提到，「我們加強安全措施，確保國人安全，警方也正在努力維護秩序，讓大眾能安全各個城市行動。」

阿爾登說，「我們心繫那些受影響的國人，並為他們祈禱，基督城是他們的家」，許多人選擇在基督城生活，成立家庭，但如今卻發生連環槍案，「你（意指恐怖份子）也許選擇了我們，但我們完全拒絕且譴責你們。」