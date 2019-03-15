陸美女工程師遭新加坡之狼騙財騙色 還被掐死焚屍3天

▲慘遭渣男騙財騙色還殺人焚屍的大陸女子崔雅潔。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

來目中國大陸的31歲美女工程師崔雅潔，之前在新加坡一家半導體公司任職期間結識50歲男子邱貴福。已婚的邱男騙她自己是已離婚的洗衣店少東，藉機騙財騙色。後來為了阻止崔女揭穿他的真面目， 還半途攔下她將她活活掐死，然後再花3天焚屍，企圖毀屍滅跡。

此案周二(12日)在新加坡高等法院開審，邱貴福不認罪。 控方在庭上指出：邱男是「冷酷無情」的騙子，他只是一家已破產洗衣店的經理，卻誆騙崔女說自己是洗衣店少東。非但以投資為名騙走崔女2萬元新加坡幣(約46萬元新台幣)，還騙她說已跟妻子離婚，答應不久後會娶她。

崔女後來不滿邱男仍然跟「前妻」在一起，兩人感情逐漸破裂。案發當天(2016年7月11日)，崔女要找洗衣店老闆問個明白，邱男擔心自己的謊言被拆穿，竟在半途中攔下崔女， 並開車載她到濱海花園，然後在車內將她掐死。 之後邱男為毀屍滅跡，把崔女的屍體載到林厝港，淋上汽油點火燒屍，足足花了3天3夜才把屍體燒完。

更教人心寒的是，邱男焚屍後仍好像沒事一般， 還去找新歡親熱並且求婚，其後又聯絡一名前女友向她示好。最後，崔女的殘骸被人發現，案件才被曝光。

崔女的好友吳文娟在庭上作供時道出了崔女跟邱男認識的經過。原來崔女當年上門找前男友求復合失敗後，哭倒在公寓門口，遭保全驅趕。邱男趁機上前安慰，當晚更直接求愛，兩人很快就墜入愛河。

崔女後來發現邱男戴有婚戒的照片，邱男則謊稱已離婚。崔女深信不疑，還希望為邱男生兒育女。然而邱經常要陪伴「前妻」，讓邱、崔兩人感情逐漸降溫。後來崔又拆穿邱男的投資謊言，引發對方殺機。

邱男的辯護律師則反駁，邱是被挑釁、兩人發生激烈爭吵後才在暴怒之下殺人。而且指被告罹患「陣發性暴怒症」(Intermittent Explosive Disorder)，理應減輕刑責。但邱貴福被捕後曾笑着對員警說：「(焚屍後) 什麼都沒剩下啦！」此案預計審訊12天，目前法庭尚未作出判決。

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▲崔雅潔(左)、邱貴福。(圖／翻攝自網路)