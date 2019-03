基督城槍手血洗清真寺49死　蔡英文發推文哀悼

▲ 紐西蘭基督城爆發槍擊。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

紐西蘭基督城15日爆發恐攻槍擊事件,數名槍手闖入2座清真寺掃射,造成49人罹難。對此,總統蔡英文稍早轉推外媒報導,並提到此事件令人感到悲痛,向所有罹難者與家屬致意。

她在推特提到,「我對紐西蘭基督城發生大規模槍擊案感到悲痛,向所有罹難者和家屬致意。」(I’m utterly saddened by the mass shooting in Christchurch, #NewZealand. My thoughts go to the victims & their families.)

紐西蘭政府目前已把此事件定調為恐怖攻擊,全國各地的威脅級別已從「低」(low)升至「高」(high),目前至少有49人死亡,其中多達41名罹難者是在「Masjid Al Noor」清真寺槍案現場喪命,而紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)稍早也親自召開記者會說明。

最新消息指出,目前已有一名20多歲的男子因基督城清真寺槍案被控謀殺,預計明(16日)上午出庭受審。

不斷更新/基督城槍擊恐攻49死!槍手直播掃射2清真寺 1男嫌被控謀殺

