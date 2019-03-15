基督城槍手血洗清真寺49死　蔡英文發推文哀悼

▲ 紐西蘭基督城爆發槍擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭基督城15日爆發恐攻槍擊事件，數名槍手闖入2座清真寺掃射，造成49人罹難。對此，總統蔡英文稍早轉推外媒報導，並提到此事件令人感到悲痛，向所有罹難者與家屬致意。

她在推特提到，「我對紐西蘭基督城發生大規模槍擊案感到悲痛，向所有罹難者和家屬致意。」（I’m utterly saddened by the mass shooting in Christchurch, #NewZealand. My thoughts go to the victims & their families.）

紐西蘭政府目前已把此事件定調為恐怖攻擊，全國各地的威脅級別已從「低」（low）升至「高」（high），目前至少有49人死亡，其中多達41名罹難者是在「Masjid Al Noor」清真寺槍案現場喪命，而紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）稍早也親自召開記者會說明。

最新消息指出，目前已有一名20多歲的男子因基督城清真寺槍案被控謀殺，預計明（16日）上午出庭受審。

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