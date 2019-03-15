「我欠妳一枚戒指」！84歲爺爺深情下跪求婚　超浪漫情節惹哭眾人

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美國德州一對夫妻卡爾（Karl）及唐娜（Donna）從高中開始交往，並於1956年結婚，2人互相扶持已經63年，儘管兩人現在都已逾80歲，但2人的感情一直都很好。最近已經84歲的卡爾再次下跪向唐娜求婚，表達自己這些年來的愛意，「如果有來生，我還想繼續和妳在一起。」

據CBS news報導，現年84歲的卡爾與81歲的唐娜育有4名孩子，往下還有9名孫子和9名曾孫，2人一直都過著幸福美滿的生活，但在去（2018）年5月開始，唐娜的健康發出警訊，多次出現中風和腦出血症狀，必須長期進出醫院，甚至還進行了心臟手術，如今只能坐在輪椅上，無法自行移動身體。

前陣子，唐娜在要進行手術前，卡爾為了安撫、心疼妻子的情緒，和唐娜約定好，「等妳健康出院之後，我就送妳一枚欠了63年的訂婚戒指。」原來，在63年前，兩人因為預算問題，沒有經歷過「訂婚」，而這個約定似乎也給了唐娜極大的鼓勵與勇氣，在手術過程中相當成功，恢復狀況也良好，最後總算順利出院。

出院後，卡爾也不忘當初的約定，帶著唐娜還有孩子們一起到百貨公司挑選戒指，兩人便像個新婚夫妻般，邊笑邊討論著要哪個戒指，卡爾在買完戒指後，直接在店門口「單膝下跪」，對著坐在輪椅上的唐娜深情求婚，「妳願意再嫁給我一次嗎？如果有來生，我還想繼續和妳在一起。」

這一幕感動了不少百貨公司路過的民眾，卡爾和唐娜的子孫們也早已被感動落淚，孫女Tina決定在推特上和大家分享這則比愛情小說更浪漫的故事，推文甚至在短短時間內就感動不少網友，大家紛紛留言表示，「這是我看過最感人的故事…」、「真男人」、「這一定是最完美的愛情的模樣！」、「這讓我哭得好開心！」