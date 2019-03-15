麥莉希拉、克莉絲汀曾為「她」鬧翻！世紀大和解合照引熱議

《暮光之城》「貝拉」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）以及「雷神弟老婆」麥莉希拉（Miley Cyrus），無疑是好萊塢最做自己的明星之一，近日兩人在 CHANEL 舉辦的派對上同框終於合照相認和解，無預警的再度碰頭上演世紀大和解讓兩人粉絲之間的攻防戰也總算熄火，因為克莉絲汀和麥莉兩人之間其實曾有一段不愉快的過往。

好萊塢最炙手可熱的「酷女孩」克莉絲汀和麥莉，兩人在2016年的時候被爆出「鬧不合」，不合的原因是兩人都曾和這位性感火辣的「維多利亞的秘密」模特－史黛拉麥斯威爾（Stella Maxwell）交往過！

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麥莉在2015年被拍到和史黛拉麥斯威爾在街上舌吻，兩人的戀情因此曝光，根據外媒報導指出麥莉曾表示自己是雙性戀，當時正好是麥莉與雷神弟短暫分手的期間；不過最後在2016年底，麥莉和連恩漢斯沃再度和好如初，近幾日麥莉與連恩漢斯沃也公開宣布結婚的消息。

而在麥莉與連恩漢斯沃和好後，史黛拉麥斯威爾馬上就被拍到和克莉絲汀牽手約會，但這段感情至今撲朔迷離，因為克莉絲汀對於兩人的關係相當低調。

而且在當時緋聞傳出時，史黛拉刻意與麥莉保持距離，儘管麥莉希望能保持這段友情，所以麥莉很可能認為是克莉絲汀介入，因此搞得三個人都不愉快。

2018年底，克莉絲汀被拍到與另一位女模牽手逛街，麥莉也終於情定連恩漢斯沃。麥莉和克莉絲汀這次的同框世紀大和解，粉絲也已經跪求好幾年了，過去就讓它過去吧！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG、Getty

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