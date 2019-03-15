慎入！紐國槍手直播畫面曝光　走廊卡位阻逃生…換3次彈匣掃射倒地人群

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國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城（Christchurch）市中心一座清真寺於當地時間15日下午發生槍擊，已知至少造成27人死亡，人數恐再增加。而槍手疑似在掃射期間進行現場直播，目前這段畫面也在推特上曝光。影片中槍手拿著半自動步槍進到清真寺，見人就開槍，甚至對著一群縮在牆邊的民眾瘋狂掃射，期間還換了至少3次彈匣，殘暴至極，讓人不敢相信這是真實畫面。

▲▼槍手直播開槍過程。（圖／翻攝自Twitter）



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自稱是槍手的28歲澳洲籍男子塔朗特（Brenton Tarrant）開著白色休旅車前往清真寺，在車內後座與行李箱堆滿步槍、子彈與汽油罐。隨後他拿這槍射殺門口第一位受害者後，就走入寺內見人就開槍，還對著一群縮在牆角的民眾連開多槍，也不放過已在地上。槍手甚至站在寺內的走廊擋住出口，防止人們逃出。

▲槍手在走廊上開槍。（圖／翻攝自Twitter）



期間槍手換了至少3次彈匣，多次朝著已經倒地的一群民眾開槍，彷彿要將人趕盡殺絕。目前這段畫面在推特上瘋傳，推特官方也正陸續將影片關閉下架，紐西蘭警方也呼籲勿再散播殘忍畫面。

▼槍手對著倒地人群開槍。（圖／翻攝自Twitter）

