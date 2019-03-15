北愛爾蘭「血腥星期日」14死！英國退伍傘兵被起訴　受害家屬：還沒結束

▲麥坎（Eamonn McCann，左）和奈許（Linda Nash，右)在聽聞起訴決定後相擁哭泣 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

1972年，歷史著名的「血腥星期日」（Bloody Sunday）在北愛爾蘭發生，當時軍方掃射鎮壓造成遊行民眾14死15傷的悲劇；時隔47年，英國前陸軍傘兵部隊一名被稱作F的士兵將面臨審判。令為此事奔走多年的家屬氣憤的是，曾參與鎮壓的另外16名前部隊成員竟然都沒有被起訴，「這還不是結束」。

德里市（Derry，又稱倫敦德里,Londonderry）是北愛爾蘭第2大城，城市邊界與愛爾蘭共和國邊境接壤。1972年1月30日，為了抗議英國在北愛爾蘭實行不經審判就能關押人民的制度，北愛爾蘭民權協會組織組織了一次大遊行，參加人數的說法從3000人到30,000人都有。

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▲事件當時的鎮壓場面。（圖／翻攝自youtube）

當時英國傘兵部隊在遊行隊伍周遭設置路障，想要引導遊行民眾轉向其他路線，卻因為遊行隊伍裡有部分民眾堅持原路線，跑到傘兵部隊面前辱罵英軍和警方，部隊便決定使用水炮、催淚彈和橡皮子彈攻擊。接著英軍司令部宣稱，有愛爾蘭共和軍的狙擊手在附近活動，因此下令改用實彈射擊，並圍捕參加遊行的人群，最後掃射了100多發子彈，造成13人當場死亡，還有一人4個月後在醫院病逝，另有15人受傷。

綜合外媒報導，北愛爾蘭檢察機關14日表示，傘兵部隊退役老兵F在日前被起訴，內容是謀殺示威者瑞（James Wray）和當時只有17歲的麥肯尼（William McKinney ），以及企圖謀殺另外4名男子。

為了將這些殺人的退伍老兵繩之以法，受害者家屬努力奔走數十年，幾乎天天在德里街頭表達訴求，因此對只有一人被起訴的結果很不滿意。受害者麥可尼的兄弟凱利（John Kelly）說，對於這樣的結果「超級失望」（terrible disappointment），但他仍很慶幸F士兵被起訴。

▲凱利與其他受害者家屬在起訴決定公布後，舉辦了一場新聞發表會。（圖／路透）

凱利說，對於不起訴其他涉事退伍老兵的決定，受害者家屬有權上訴，「自從我們的父親和兄弟在血腥星期日被殘忍的屠殺之後，我們已經歷了一段漫長的旅程，很多受害者父母都已經過世，現在，換我們站在這裡。」

「北愛爾蘭老兵維權團體」（ Justice for Northern Ireland Veterans group）的贊助人、退伍老兵貝瑞（Alan Barry）對起訴決定也很失望，「我們認為，就算是一個老兵被起訴也太多了」，「這件事發生在47年前，早就已經物換星移，人們也該跨過這個檻了。」

▲德里市（Derry，又稱倫敦德里,Londonderry）一棟民房上的「血腥星期日」作品。（圖／路透）

作為遊行的發起人之一，記者兼作家麥坎（Eamonn McCann）回憶，當時所有人為了躲避掃射，紛紛趴躲在泥土路上匍匐逃離。雖然如此，麥坎還是認為那是一場「讓局面急轉直下的遊行」，「就算沒有被消滅，提出解決辦法的愛爾蘭改革人士也在血腥星期日中大幅減少。」

英國政府此前對「血腥星期日」展開了2次調查，第一次的調查結果幾乎是為英國政府和當時涉案的士兵「開脫」；第二次的調查歷經12年，由薩維爾勛爵（Lord Saville）於2010年中公開長達5000頁、共10冊的調查報告。

這份調查報告收錄了超過2000名證人的證詞、超過12萬頁的蒐證資料。報告當中指出，當初的受害者們並沒有對軍隊造成任何威脅，被射殺的平民都是無辜的，因此論定英軍當時的舉動並不合法。

最後，凱利以及其他受害者家屬在接受英國新聞協會（UK's Press Association, PA）訪問時表示，「這一切都還沒有結束。」