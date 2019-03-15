紐西蘭連環槍擊至少9死！2清真寺1醫院淪陷　基督城全城封鎖

▲▼ 紐西蘭基督城市中心在當地15日下午1時40分左右爆發多起槍擊案。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭基督城（Christchurch）市中心15日多地傳出槍響，數名武裝份子闖進2座清真寺掃射，第3起槍案發生在基督城醫院（Christchurch Hospital）附近。《紐西蘭先驅報》推測，儘管現階段確認罹難者為9人，但這起事件恐怕造成數十人喪命。最新消息指出，當局目前已逮捕一名嫌疑犯，也呼籲市中心大樓比照市政機關進行封鎖措施。

消息指出，第一起槍案地點就在市中心的「Masjid Al Noor」清真寺，當時正是「Masjid Al Noor」清真寺中午祈禱時段，約有200人在內。目擊者莫漢易卜拉新（Mohan Ibrahim）指出，起初在場民眾都以為只是電力出問題，但沒想到竟發生槍擊案，隨後大家開始拚命狂奔，直指有許多人已經罹難，也有很多人受傷，「我的朋友們還在裡面，我一直打電話給他們，但有很多人都還沒有回我。」

當地居民羅伯特韋瑟海德（Robert Weatherhead）指出，槍手是名白人，年約30歲至40歲，身穿制服。消息指出，外傳其中一名槍手為澳籍男子，寫了長達37的自白書，更提及「這是場恐怖攻擊。」

此外，在「Masjid Al Noor」清真寺附近一輛被安裝炸彈的車子，在約3公里外發生事故，當時人在現場的記者也被警方嚴厲告知，「你在這裡不安全，車裡有炸彈。」

第二起槍案則發生在「Linwood Masjid」清真寺，當時一名禱告者離場之後，持槍返回現場掃射，傳出多聲槍響，當地一名有名的穆斯林追趕武裝份子，並向警方供稱槍手們搭乘一輛銀色車子離去。當地商家經理瑪客尼柯爾斯（Mark Nichols）提到，「我看到一個人持槍從店門口前面跑過去，開了5槍」，隨後看見2名傷者躺在擔架上，「顯然是有人在清真寺裡面被射傷，就連員警也中彈。」

當地居民指出，事發現場是一片混亂，有人試圖駕車離開現場，卻因此撞上其他車輛，警方在現場持槍巡視。

在槍擊事件爆發後，位在附近的Papanui高中實施封鎖行動，就連校內的工作人員也全都躲在辦公桌下。

談及基督城爆發槍案一事，當地市長Lianne Dalziel提到，「如果你現在人在市裡，那就先待在大樓裡面」，目前所有市政大樓都處於封鎖狀態，也呼籲所有市中心的大樓也採取同樣措施，直到警察另行通知為止。

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