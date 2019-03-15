老佛爺親手設計「色筆盒」台灣開賣！全球限量2500套、7層設計藏洋蔥

編輯／Ann 圖／誠品書店提供、IG@karllagerfeld

永遠的時尚大帝，老佛爺卡爾拉格斐 Karl Lagerfeld在今年（2019）2月逝世，為我們留下許多珍貴的作品，如今一一重現。包括2016年與德國百年鉛筆老牌Faber-Castell聯名推出的限量色筆盒「Karlbox」，現在台灣終於買得到，於誠品生活南西獨家展售，讓粉絲們好好珍藏時尚大師的最後身影。

Faber-Castell是卡爾非常喜愛的彩色鉛筆品牌，此次聯名的每一層的色料和風格都是經過老佛爺親自挑選製作，按照色系漸層完美擺放，呈現獨特的時尚風格。包括顏料、色鉛筆、蠟筆、軟橡皮擦、紙膠帶等多350種工具全部囊括其中，更配有6個抽屜、1層頂層，加總起來共7層暗藏洋蔥，也就是卡爾最喜歡的數字。

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看到這裡，是否覺得外層的時髦黑木盒有些眼熟？其實這就是以中式喜餅禮盒為靈感設計，讓彩色鉛筆盒多出趣味性。

「Karlbox」全球限量2,500盒，每件都享有專屬獨立序號。現在台灣誠品生活南西也能獨家觀賞到編號#1262的「Karlbox」，珍藏價 99,999元，粉絲們終於有機會留下卡爾的跨界作品。

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