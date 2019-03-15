慧眼看天下／委內瑞拉動盪　亂源直指馬杜洛

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委內瑞拉過去一周經歷該國史上最嚴重的大停電，全國幾乎陷入一片漆黑，交通、民生、醫療、航空通通大亂，臨時總統瓜伊多表示，停電的原因是政府腐敗無能，號召民眾上街，要求馬杜洛下台；馬杜洛則指控，是因為遭到電磁攻擊才會引發斷電，而罪魁禍首就是美國。慧眼看天下第45集，邀請到政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度探討國際情勢。





▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。（圖／路透社）



英國會通過延期 329脫歐確定跳票

英國國會下議院15號以412票贊成、202票反對，多達210票差距，通過延長期限，3月29日的脫歐確定跳票。未來延後期限可長可短，若要短期延後脫歐，國會在3月20日之前必須表決通過梅伊的脫歐協議。梅伊先前表示，若是協議表決通過，將向歐盟申請把脫歐期限延後至6月30日，但脫歐協議若再遭否決，脫歐日期將拖延更久。

▼英國首相梅伊。（圖／路透）

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獅航翻版? 衣航空難釀157死

衣索比亞航空一架波音737 MAX8客機10日發生墜機空難，造成機上來自35國的157人全數罹難，由於墜毀的同型波音737 MAX 8型客機不到5個月前也在印尼發生空難，為了確保安全，多數國家已下令停飛該機型客機，而先前遲遲未宣布禁飛的美國，也迫於國際輿論壓力，終於宣布跟進。

▼ 衣索比亞航空墜機157人全罹難。（圖／路透）

提高學習專注力 大陸盛行聰明藥

聰明藥能提升專注力、讓大腦快速充電，網路上就出現許多類似的廣告，在大陸就有家長買給孩子吃，而孩子的成績的確也在短時間內進步，但這個藥物其實有風險，裡面含有興奮劑甚至是毒品成分，恐怕會傷害大腦。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。