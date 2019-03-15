亮･珠寶／梵克雅寶勾勒芭蕾舞者美態　胸針成夢幻品

▲1941年的Danseuse Espagnole胸針是芭蕾舞者系列最早的款式之一（左），去年品牌贊助的世界芭蕾舞星饗宴。

記者陳雅韻／台北報導

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）與黑潮藝術（Art Wave）攜手，將於5月4、5兩日，在台北國家戲劇院中呈現「第13屆國際芭蕾舞星在台北」，集結來自全球的12位頂尖芭蕾舞星，演出12齣經典舞碼。品牌與芭蕾舞深刻的淵源，源自上個世紀的40年代。

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▲1947年的Deancer胸針裙襬以藍寶石與紅寶石裝飾。

當時為家族事業奮鬥的Louis Arpels，熱愛舞蹈藝術，因此激發創作芭蕾舞者胸針的靈感，品牌目前典藏1941年製的Danseuse Espagnole胸針，是最早的創作之一，每款造型各有巧妙且靈動的舞者胸針，迅速受到美國市場歡迎，也在黑暗的二戰時期時空中，象徵希望與歡樂。

▲手持著花束的芭蕾舞者Danseuse Paillettes胸針是1955年的作品。

40年代的創作，為接下來數十年的芭蕾舞者胸針立下典範，舞者臉龐以玫瑰式切割寶石呈現，穿著以貴金屬打造鑲嵌寶石的華美舞裙，搭配各式生動姿態，維妙維肖，同時期也開始推出仙子、蝴蝶造型胸針，成為貴客指定收藏的夢幻逸品。

▲梵克雅寶家族成員Claude（左起）、Pierre與Jacques Arpels，Claude是品牌與芭蕾舞連結的推手。

除了珠寶創作，梵克雅寶與芭蕾舞也有緊密連結，Louis Arpels的侄兒Claude Arpels於60年代與紐約市芭蕾舞團著名編舞兼共同創始人George Balanchine結為好友，兩人聊寶石也談藝術，催生1967年以祖母綠、紅寶石與鑽石為靈感、名為《珠寶》的三段式芭蕾舞劇，蔚為藝壇佳話；2012年品牌與前紐約市芭蕾舞團明星以及L.A Dance Project創辦人Benjamin Millepied合作，再推出《寶石三部曲》（Gems）芭蕾舞劇。

▲2007年推出的Bellerina胸針，以隱密式鑲嵌祖母綠裝飾舞裙。

梵克雅寶培育芭蕾舞者也不遺餘力，和法國非營利組織Fedora長期合作，贊助法國Fedora芭蕾大獎；台灣也繼去年於台中舉辦芭蕾舞表演的成功，將再度支持5月登場的「第13屆國際芭蕾舞星在台北」表演，屆時將引進古董與新款芭蕾舞者胸針展出，讓貴客欣賞一流芭蕾舞者的表演，也能領略梵克雅寶的頂尖創作與工藝。

▲2015年俯視角度製作的acre du printemps ballerina胸針如盛開的花（上），每件作品展現精湛工藝。