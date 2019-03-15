不斷更新／紐西蘭基督城槍擊至少9死　「槍手開直播」掃射2座清真寺

▲紐西蘭基督城爆發槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

綜合外媒報導，紐西蘭基督城（Christchurch）市中心在當地時間下午1點40分左右發生槍擊，地點位在一座清真寺內，信徒們在下午1點開始禱告，10分鐘後，穿著防彈背心的槍手破門而入掃射，大批民眾驚慌逃竄到街上。有報導指出，已有9人死亡，多人重傷，且槍擊地點發生在多個地點，包含兩座清真寺。

12：00

警方原先預計當地時間下午5點（台灣時間12點）出面說明，但隨後宣布記者會延後半小時。目前周邊的學校仍持續關閉封鎖中。

11：35



紐西蘭航空表示，提供今日要往返基督城的旅客彈性更改服務，可以免費取消或是更換航班。

11：25

紐西蘭警方在推特上提到，只能確定有數人死亡，一人已經被逮，但警方認為還有其他共犯。推特上照片指出，警方從一台撞壞的白色貨車附近逮捕一人。

11：15

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）召開記者會，她表示，這是紐西蘭史上最黑暗的一天，這是前所未有的暴力行為，她為所有受害者以及被影響的人禱告。她也表示，目前還無法確認死傷人數。

11：10

紐西蘭警方在臉書上提到，目前已經逮捕了一人，但不確定還有幾人在逃，「我們想大家保證，已經出動所有警力來處理，我們也正在求全國資源，確保國民的安全，但我們也要求大家，請盡可能留在室內，以及在今日有任何新消息之前，都不要到紐西蘭任何一處的清真寺」。

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▲現場救護車載走傷患。（圖／路透社）

10：50

嫌犯疑為37歲的男子馬哈穆德（Ahmad Al-Mahmoud），目擊者形容，他是白人，有一頭金髮，身高不高，當時戴著安全帽和防彈背心闖入。有報導指，槍手為澳洲籍，案發前在網路上公布一份長達37頁的自白書，內容有提到「這就是恐怖攻擊」。

推特上流出一段疑似槍手掃射時的影片，當時他疑似在臉書上直播行兇過程，但尚未確認真偽。

另外，槍擊發生後，現場還有一輛撞爛的速霸陸汽車，警方認為裡面可能有爆炸裝置，目前已經將汽車周邊數百公尺都疏散清空。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）已經取消下午的會議行程，將於當地時間下午4點（台灣時間上午11點）召開記者會。

10：30

附近的基督城醫院已經有傷患湧入，醫院員工估計至少有40到50名傷者。紐西蘭媒體「Stuff」報導，一名逃出來的目擊者提到，他的妻子在逃出前就被射殺倒下了，他難過地哭喊「我太太死了」，另一名目擊者則說，有看到小孩被射傷，槍手創進清真寺後，一間房間接著一間房間地無差別掃射，至少清空了兩個彈匣。

還有居民表示，聽到上百聲槍響。一名目擊者向「newshub」提到，「我叔叔剛剛告訴我，他是最後一個逃出來的人，他們受傷但身上都是血，很多人倒在地上，可能會有很多人死亡」。

10：04

《衛報》記者提到，大約聽到20聲槍響從基督城哈格利公園（Hagley Park）附近的「Masjid Al Noor」清真寺內傳來，有數人受傷，現場也看到有傷患被送上救護車，但警方還未證實死傷人數，據報導，當時大約有300名穆斯林在清真寺內禱告。

武裝警察抵達現場後，協助疏散附近另一座清真寺，附近的學校也立刻封鎖，當時市中心有許多學生在進行抗議氣候變遷的罷課活動，也立即被疏散。有報導指，槍手不只一人，目前還有3人在逃，亦有報導指出，市中心內有多個地點都發生槍擊，包含兩間清真寺。

▲疑似罹難者倒在路邊。（圖／達志影像／美聯社）